На Урале в пищеблоке детсада нашли мух и тараканов

В детсад поселка Сарапулка в Березовском пришли с проверкой из прокуратуры и Роспотребнадзора. Поводом послужила публикация в местных СМИ о том, что в учреждении - нашествие тараканов. Информация о насекомых подтвердилась.

На момент проверки, утром 16 сентября, контролирующие органы в пищеблоке обнаружили живых мух и клейкие ловушки с мертвыми насекомыми. Здесь же на полу были погибшие тараканы и грязь.

Как оказалось, в учреждении не проводятся регулярные мероприятия по дезинсекции и дератизации.

В отношении комбината общественного питания завели дело по ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов), и по ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санэпидтребований к условиям воспитания и обучения детей). Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области проинформирован о нарушениях.

После проверки на предприятии провели генеральную уборку, обработали все помещения дошкольного учреждения.