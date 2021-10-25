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25.10.2021 14:21
Рубрика: Общество

УрФУ перевел на дистант лекции, где более 25 студентов

Текст: Татьяна Воробьева

Уральский федеральный университет частично уходит на дистанционку: с сегодняшнего дня и до конца года лекции, которые посещает более 25 студентов, будут проводиться в дистанционном формате.

Крупнейшие российские вузы уходят на дистанционное обучение

Соответствующий приказ подписал сегодня ректор. Такие меры руководство вуза посчитало необходимостью, из-за роста заболеваемости студентов и преподавателей и коронавирусной инфекцией, и ОРВИ.

Как сообщили в пресс-службе УрФУ сегодня утром, на минувшей неделе был зафиксирован очередной "рекорд": 91 новый лабораторно подтвержденных случай заражения COVID-19, среди которых 23 сотрудника и 68 студентов - это больше всего с начала учебного года.

В вузе продолжается вакцинация: в местной медсанчасти "Спутником V" привиты 1 029 студентов и 4 763 сотрудника, "Спутником Лайт" - 1 282 студента и 1 448 сотрудников. При этом 433 человека уже ревакцинированы.

Кстати

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября занятий в университете не будет, студенты продолжить обучение по онлайн-курсам и будут выполнять самостоятельные работы, используя вузовские образовательные сервисы.

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