УрФУ перевел на дистант лекции, где более 25 студентов

Уральский федеральный университет частично уходит на дистанционку: с сегодняшнего дня и до конца года лекции, которые посещает более 25 студентов, будут проводиться в дистанционном формате.

Соответствующий приказ подписал сегодня ректор. Такие меры руководство вуза посчитало необходимостью, из-за роста заболеваемости студентов и преподавателей и коронавирусной инфекцией, и ОРВИ.

Как сообщили в пресс-службе УрФУ сегодня утром, на минувшей неделе был зафиксирован очередной "рекорд": 91 новый лабораторно подтвержденных случай заражения COVID-19, среди которых 23 сотрудника и 68 студентов - это больше всего с начала учебного года.

В вузе продолжается вакцинация: в местной медсанчасти "Спутником V" привиты 1 029 студентов и 4 763 сотрудника, "Спутником Лайт" - 1 282 студента и 1 448 сотрудников. При этом 433 человека уже ревакцинированы.

Кстати

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября занятий в университете не будет, студенты продолжить обучение по онлайн-курсам и будут выполнять самостоятельные работы, используя вузовские образовательные сервисы.