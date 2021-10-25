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25.10.2021 16:01
Рубрика: Власть

В Челябинской области пригрозили игнорирующим QR-коды заведениям

Текст: Михаил Пинкус

В Челябинской области усилят контроль за учреждениями, игнорирующими ограничения по коронавирусу. Поведение некоторых развлекательных центров, не соблюдающих режим QR-кодов, первый вице-губернатор области Ирина Гехт охарактеризовала, как антисоциальное и безответственное.

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- Когда люди вызывающе себя ведут на фоне растущей заболеваемости и смертности, надо бойкотировать такие заведения даже на уровне общественного мнения, - сообщила она на брифинге в правительстве региона. - Частное мнение бизнеса может быть любым, но когда к вам обращается президент и губернатор, такая антиобщественная позиция, с моей точки зрения - это уже вызов.

Чиновница заявила о совещании с участием Роспотребнадзора и силовыми ведомствами, на котором рассмотрят вопрос усиления контроля за соблюдением ограничительных мер и пообещала, что реакция в отношении нарушителей последует в ближайшее время.

Как уже сообщала "РГ", с 18 октября в Челябинской области на все массовые мероприятия с участием более ста человек можно пройти только после предъявления QR-кода. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП РФ) юридическим лицам грозит штраф на сумму до полумиллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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