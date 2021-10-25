В Нижнем Тагиле нашли человеческие останки

Правоохранительные органы разбираются, откуда в Ленинском районе Нижнего Тагила взялись человеческие останки.

О находке сообщили местные СМИ со ссылкой на очевидцев. Высказывались предположения, что кости могут принадлежать жертвам криминальных разборок в 1990-х, либо их источник - кладбище неподалеку.

Как отметил пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, на данным этапе расследования нельзя утверждать, что найденные останки являются массовым захоронением.

Такого же мнения придерживаются в региональном Следственном комитете. "При первичном осмотре на костях не найдено признаков, которые говорили бы о криминальном характере смерти людей", - пояснил официальный представитель ведомства Максим Чалков.

По его мнению, причиной появления скелетов мог стать тот факт, что на рядом расположенном кладбище были устроены новые захоронения в месте старых, заброшенных могил.