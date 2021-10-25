В России не планируется переводить школьников на дистант после каникул

Российских школьников не планируется переводить на дистанционное обучение после каникул. Об этом в ходе визита в Свердловскую область заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. С 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни. Этот период для многих школ совпадает с каникулами. Мы направили письмо в регионы с рекомендацией организации каникул в это время", - цитирует министра "Интерфакс".

Там, где по решению глав регионов нерабочие дни начнутся до 30 октября, школы также могут уйти на каникулы раньше.