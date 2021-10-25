В Свердловской области толпа подростков избила двух школьников

Правоохранительные органы начали проверку по факту нападения группы подростков на двух школьников в городе Сухой Лог под Екатеринбургом.

По данным областного главка полиции, инцидент произошел в сентябре, а в минувшую субботу видео с избиением детей попало в Сеть. Родители одного из несовершеннолетних написали заявление в органы внутренних дел, оно зарегистрировано, проводится проверка.

Между тем в пресс-службе региональной прокуратуры уточняют: травмы получили ученики 7 и 10 классов. Мать одного из них рассказала, что 10 сентября на территории школы к пострадавшим подошли подростки - их было около 15 человек. Они избили своих жертв, прыгали на них, когда те упали на землю. Один из этой компании снимал происходящее на смартфон.

"Личность большинства подростков, наносивших телесные повреждения и присутствовавших при этом, установлена", - передает надзорное ведомство.

Экспертиза установит, насколько тяжелыми были полученные школьницами травмы. Прокуратура запросила характеристики из заведений, в которых учатся подростки. По итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение и меры профилактического характера.