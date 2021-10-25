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25.10.2021 05:20
Рубрика: Происшествия

Впервые истец выиграл дело о моральном вреде из-за сторис в Instagram

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Впервые в российской судебной практике истец выиграл дело по компенсации морального вреда из-за размещенных в Instagram постов. Напомним, это фото или видеоролики, которые "живут" в Сети ровно сутки. Обычно короткие сообщения о жизни владельцев аккаунтов не представляют опасности, но иногда могут стать орудием мести. Этим, собственно, и воспользовалась тюменка, решившая насолить бывшему мужу.

Семейная пара развелась еще в 2019 году. Адвокат мужчины Диана Джафарова отмечает, что после восьми лет брака инициатором расставания стала жена, но потом пожалела о собственной настойчивости и не придумала ничего лучше, как ославить супруга на весь интернет. В феврале прошлого года она записывала и размещала в Instagram сторис о том, как бывший пытается выселить ее и общих детей из квартиры, отобрать машину и место в паркинге, при этом уклоняется от уплаты алиментов, а раньше так вообще жил за ее счет, не оплачивал ипотеку, отпуск, детский сад, не делил расходы на содержание няни.

Фото: vk.com//Руслан Бобиев
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- Александр терпел, но когда реагировать на ложные и слишком эмоциональные ролики стали не только малознакомые подписчики жены, но и общие друзья, даже родственники, решил действовать. Он подал иск на опровержение сведений, порочащих честь и достоинство, где потребовал записать опровержение и не удалять его в течение года, а также возместить моральный вред в размере 30 тысяч рублей, - рассказала корреспонденту "РГ" юрист.

Районный суд Тюмени не поддержал мужчину. Спустя время горожанин обратился с апелляционной жалобой в вышестоящую инстанцию, подтвердив свою порядочность справками о доходах, банковскими чеками по уплате алиментов и оплате ипотеки, услуг образовательного учреждения для детей. Коллегия по гражданским делам Тюменского облсуда отменила решение районного и частично удовлетворила требования истца. Вместо публикации опровержения в Instagram в течение целого года блюстители закона определили сутки, а сумму морального вреда с учетом характера распространенной информации и длительности ее нахождения в Сети уменьшили в шесть раз, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Юрист полагает, что если бы бывшая супруга ложно обвиняла Александра, например, в совершении тяжкого преступления, то такими "штрафами" вряд ли бы отделалась.

- Дело не в деньгах - они не нужны моему доверителю, скорее всего, он даже не заберет исполнительный лист. Важно, чтобы ответчица призналась в клевете и больше так не поступала. интернет - публичная площадка, за высказывание на просторах которой можно получить даже уголовный срок. Жаль, что взрослые люди не понимают всю меру ответственности, - поясняет Джафарова.

Кстати, из-за того, что "жизнь" сторис в соцсети слишком коротка, "поймать" их для доказательства вины было непросто. Но женщина попалась сама - она размещала ролики не от случая к случаю, а довольно часто, поэтому мужчине оставалось лишь ждать удобного момента.

Пока бывшая супруга затаилась (кстати, после вступления в силу судебного решения она так и не призналась в оскорблении публично), но, скорее всего, вновь проявит гнев и обиду - сейчас идут суды по детям. К сожалению, во всей этой истории ребятишки страдают несоизмеримо больше, чем разъехавшиеся родители.

Во Владивостоке половина судебных споров проходит по видеосвязи
В регионах Происшествия Правосудие Суд Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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