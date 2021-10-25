Россельхознадзор запретил импорт кормов из Дании

Росссельхознадзор временно ограничил ввоз в Россию кормов и кормовых добавок из Дании. Запрет вступит в силу с 27 октября. Об этом сообщает сайт ведомства.

Причиной введения ограничений стали многочисленные нарушения, выявленные службой.

Так, инспекторы установили, что в датских кормах используются добавки, незарегистрированные в России. Также, по мнению ведомства, изготовление продукции недостаточно прослеживается, а сама она идет без маркировок. Также Россельхознадзор отметил недостаточный контроль за присутствием ГМО-компонентов в используемом растительном сырье.

Снять запрет ведомство намерено лишь после устранения всех нарушений.