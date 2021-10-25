Россия пригласит квалифицированных специалистов из-за рубежа

Квота для привлечения иностранных специалистов, которым для въезда в Россию нужна виза, на 2022 год составит 124 007 человек, что на 14% ниже уровня допандемийного 2019 года. Такие цифры заложены в проекте постановления правительства, которое Минтруд разместил для общественного обсуждения.

Помимо этой квоты, в Россию приедут и обычные трудовые мигранты из стран СНГ, которым для пересечения границы не нужна виза, их учитывают отдельно. Ранее минтруд сообщал о договоренностях с властями Узбекистана и Таджикистана. В этих странах будут подбирать и обучать работников под потребности российских компаний.

Получить "место" в квоте компании могут только если нужного специалиста в России нет, отметили в минтруде. Среди крупных проектов, для которых потребовались профессионалы из дальнего зарубежья: строительство промышленно-логистического газоперерабатывающего и газохимического кластера в поселке Усть-Луга, газопровода "Сила Сибири", Западно-Сибирского нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины (проект "ЗапСибНефтехим") и другие, рассказали в министерстве.

Предполагается, что по визовым квотам к нам приедут 6,4 тысячи топ-менеджеров, 3,5 тысячи специалистов в области естественных и инженерных наук, 3,6 тысячи продавцов, демонстраторов товаров и одежды, почти 38 тысяч рабочих для горных и строительных работ, 1,5 тысячи водителей и больше 6 тысяч неквалифицированных рабочих, а также другие иностранные мастера своего дела.

"России сейчас нужны любые работники, - признали в Ассоциации частных агентств занятости. - Лишь бы только все документы у человека были в порядке, россиян не хватает, чтобы закрыть все вакансии".

Сокращение квоты на высококвалифицированных специалистов вряд ли сильно отразится на всем рынке труда, считает директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова. В большинстве своем это узкие специалисты для очень специфических вакансий: специалист по виноделию в новое винное хозяйство, инженер по наладке сложного оборудования определенной марки. И спрос, и предложение на таких работников единичные, добавляет она.

Общий тренд замены "варягов" на отечественных специалистов отмечает директор ANCOR Industry Ольга Саутолл. "Исключение - случаи, когда приглашенный иностранец - носитель уникальной технологии, знаний, которые просто отсутствуют на локальном рынке кандидатов, - объясняет она. - Но это больше характерно для сферы высоких технологий".

"В стране существует нехватка специалистов ряда технических профессий, включая водителей и сварщиков, особенно если работы ведутся с использованием современного инновационного оборудования, - считает член Ассоциации менеджеров, партнер EY Сергей Макеев. - Для установки сложного оборудования иностранного производства таких иностранных специалистов направляют командами, что обеспечивает высокую эффективность их работы и соблюдение всех стандартов". По его мнению, сокращение квоты выдачи рабочих виз может быть чревато сложностями с выполнением обязательств бизнеса в логистике и строительстве. Эти отрасли могут сильнее других пострадать от недостатка иностранных рук и мозгов.

При этом доход иностранцев, приехавших работать в Россию, по мнению экспертов, вдряд ли будет существенно отличаться от заработков соотечественников. В минтруде напоминают, что работодатели должны будут обеспечить выполнение всех антиковидных правил, установленных в России для прибывающих иностранцев.