Россияне смогут покупать ценные бумаги и копить на пенсию на госуслугах

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) станут участниками проекта "Цифровой профиль" до конца 2021 года. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе Банка России. Соответственно, граждане в рамках проекта с помощью портала госуслуг смогут покупать и продавать ценные бумаги, размещать их в эти активы, накопить на пенсию.

В пресс-службе Банка России "РГ" ранее сообщали, что сейчас 19 банков, четыре страховые компании и две микрофинансовые организации являются участниками проекта "Цифровой профиль". До конца года круг участников проекта расширится за счет брокеров, УК и НПФ. Как уточнил представитель ЦБ, законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)" внесен в Госдуму, его принятие ожидается до конца 2021 года.

"Мы поддерживаем участие профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов в эксперименте по запуску и использованию цифрового профиля, соответствующие нормативные-правовые изменения уже прорабатываются Банком России и Минцифры России, - отметили в пресс-службе Банка России. - С согласия граждан участникам рынка будет предоставлена информация, необходимая для оказания финансовых услуг".

Подключение новых финансовых организаций к взаимодействию в рамках цифрового профиля гражданина на госуслугах - еще один шаг на пути к цифровизации государственных и финансовых услуг, отметил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев. "Сервис реализован с учетом всех необходимых мер по защите информации на базе инфраструктуры электронного правительства, которая принадлежит государству. Важно, что любая передача сведений из государственных источников коммерческим организациям для получения услуг осуществляется исключительно с согласия пользователя", - добавил он.

"Внедрение "Цифрового профиля" позволит клиентам сократить время и количество шагов для того, чтобы получить услугу компании, в то числе и открытие брокерского счета, - уверена руководитель департамента маркетинга "Открытие Брокер" Аиша Кубезова. - Более того, в дальнейшем при масштабировании проекта "Цифровой профиль" позволит сократить стоимость услуг за счет цифровизации и оптимизации процессов. В конечном итоге это позволит клиентам получать быстрее и дешевле услуги компании".

Также проект позволит повысить уровень безопасности персональных данных клиента, так как в его рамках большой упор направлен на систему безопасности, что сейчас очень актуально для рынка, считает Кубезова.

"Новация ускорит не только вовлеченность населения в инвестиционный процесс, но и увеличит доверие к инвестициям в целом, а также предоставит инвесторам возможность доступа к более широкому спектру инвестиционных решений, - считает директор по поддержке продаж и клиентскому опыту "БКС Мир инвестиций" Андрей Верещагин. - Наличие всех необходимых данных в цифровом профиле позволит управляющим компаниям улучшить процесс заключения договоров с инвесторами, сделать его более клиентоориентированным и простым".

"Любое увеличение доступности финансовых инструментов полезно для рынка, - указал президент-предправления ФГ "Финам" Владислав Кочетков. - Другое дело, что спрос на "Профиль", скорее всего, будет невысоким: дистанционное открытие счета у брокеров значительно проще прохождения всех уровней идентификации на Госуслугах, профучастники много вкладывают в удобные интерфейсы, расширение спектра инструментов, различные технологичные сервисы".

Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин уверен, что это очередной и совершенно логичный этап процесса обеспечения доступа всех участников финрынка к базовым и минимально необходимым для оказания финуслуг данным из Единой системы идентификации и аутентификации на портале госуслуг, который нужно завершить как можно скорее.

"В дальнейшем, в рамках развития проекта можно было бы расширять список данных о клиенте, в частности таким образом, чтобы клиенту не требовалась каждый раз в каждой брокерской компании подтверждать статус квалификации, - считает Кубезова. - Было бы идеально, если клиент, подтвердив статус квалифицированного инвестора в одной компании, при переходе в другую сразу мог получить данный статус, не тратя время на дополнительный сбор документов. Аналогично можно сказать и по другим процессам изменения персональных данных о клиенте. Клиенту достаточно будет поменять свои данные у одной компании, которая подключена к "Цифровому профилю", чтобы эти данные автоматически обновились бы и в других компаниях, где клиент дал согласие на обмен данных".