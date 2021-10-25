Россияне смогут покупать ценные бумаги и копить на пенсию на госуслугах

Новости

ЦБ рассказал об уходе россиян к нелегальным кредиторам 14:20
Смольный: Продление ограничений после 7 ноября пока не рассматривается 14:15
МИД РФ: Нельзя исключать поставок Британией ракет на Украину 14:14
ЦБ рассказал о рекордной прибыли российских банков 14:11
Арендаторы предпочитают обычную "вторичку" старинным особнякам 14:05
Лидер суданских военных объявил о введении в стране чрезвычайного положения 14:01
В Болгарии вводят обязательное тестирование школьников на коронавирус 13:58
Украина может поставить в Молдавию 700 миллионов кубометров газа 13:48
Дом сибирской отшельницы Агафьи Лыковой восстановили после пожара 13:41
Умерла актриса Вера Венцель 13:37
В Кремле заявили о мониторинге роста цен в регионах 13:29
США перебросили истребители к границам России 13:29
ФТС не исключает, что внешнеторговый оборот побьет показатели 2014 года 13:26
Сын актрисы Светланы Светличной сообщил о ее пропаже 13:22
Песков заявил о достаточности мер поддержки граждан в пандемию 13:18
Путин и Беннет договорились поручить наладить диалог по коронавирусу 13:17
ВЦИОМ: Больше половины россиян не знают что такое "Игра в кальмара" 13:10
СК озвучил версии крушения самолета в Подмосковье 13:06
Путин проведет переговоры с Ниинисте 13:05
Кабмин утвердил стратегию борьбы с контрафактом в промышленности 12:54
Мишустин: Кабмин запустит эксперимент по созданию единого окна помощи МСП 12:53
ФНС разъяснила, в каких случаях нужно отчитываться об электронных кошельках 12:50
Песков: РФ и Молдавия должны продолжить диалог по газу 12:48
Путин поздравил Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана 12:44
Самарская область полностью перейдет на режим QR-кодов после 7 ноября 12:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
25.10.2021 13:27
Рубрика: Экономика

Россияне смогут покупать ценные бумаги и копить на пенсию на госуслугах

Текст: Анастасия Алексеевских
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) станут участниками проекта "Цифровой профиль" до конца 2021 года. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе Банка России. Соответственно, граждане в рамках проекта с помощью портала госуслуг смогут покупать и продавать ценные бумаги, размещать их в эти активы, накопить на пенсию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В пресс-службе Банка России "РГ" ранее сообщали, что сейчас 19 банков, четыре страховые компании и две микрофинансовые организации являются участниками проекта "Цифровой профиль". До конца года круг участников проекта расширится за счет брокеров, УК и НПФ. Как уточнил представитель ЦБ, законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)" внесен в Госдуму, его принятие ожидается до конца 2021 года.

Фото: iStock
Эксперт поддержал возможность регистрации детей до 14 лет на портале госуслуг

"Мы поддерживаем участие профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов в эксперименте по запуску и использованию цифрового профиля, соответствующие нормативные-правовые изменения уже прорабатываются Банком России и Минцифры России, - отметили в пресс-службе Банка России. - С согласия граждан участникам рынка будет предоставлена информация, необходимая для оказания финансовых услуг".

Подключение новых финансовых организаций к взаимодействию в рамках цифрового профиля гражданина на госуслугах - еще один шаг на пути к цифровизации государственных и финансовых услуг, отметил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев. "Сервис реализован с учетом всех необходимых мер по защите информации на базе инфраструктуры электронного правительства, которая принадлежит государству. Важно, что любая передача сведений из государственных источников коммерческим организациям для получения услуг осуществляется исключительно с согласия пользователя", - добавил он.

"Внедрение "Цифрового профиля" позволит клиентам сократить время и количество шагов для того, чтобы получить услугу компании, в то числе и открытие брокерского счета, - уверена руководитель департамента маркетинга "Открытие Брокер" Аиша Кубезова. - Более того, в дальнейшем при масштабировании проекта "Цифровой профиль" позволит сократить стоимость услуг за счет цифровизации и оптимизации процессов. В конечном итоге это позволит клиентам получать быстрее и дешевле услуги компании".

Также проект позволит повысить уровень безопасности персональных данных клиента, так как в его рамках большой упор направлен на систему безопасности, что сейчас очень актуально для рынка, считает Кубезова.

Фото: iStock
Минцифры готовит к запуску облачную платформу "Гостех"

"Новация ускорит не только вовлеченность населения в инвестиционный процесс, но и увеличит доверие к инвестициям в целом, а также предоставит инвесторам возможность доступа к более широкому спектру инвестиционных решений, - считает директор по поддержке продаж и клиентскому опыту "БКС Мир инвестиций" Андрей Верещагин. - Наличие всех необходимых данных в цифровом профиле позволит управляющим компаниям улучшить процесс заключения договоров с инвесторами, сделать его более клиентоориентированным и простым".

"Любое увеличение доступности финансовых инструментов полезно для рынка, - указал президент-предправления ФГ "Финам" Владислав Кочетков. - Другое дело, что спрос на "Профиль", скорее всего, будет невысоким: дистанционное открытие счета у брокеров значительно проще прохождения всех уровней идентификации на Госуслугах, профучастники много вкладывают в удобные интерфейсы, расширение спектра инструментов, различные технологичные сервисы".

Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин уверен, что это очередной и совершенно логичный этап процесса обеспечения доступа всех участников финрынка к базовым и минимально необходимым для оказания финуслуг данным из Единой системы идентификации и аутентификации на портале госуслуг, который нужно завершить как можно скорее.

"В дальнейшем, в рамках развития проекта можно было бы расширять список данных о клиенте, в частности таким образом, чтобы клиенту не требовалась каждый раз в каждой брокерской компании подтверждать статус квалификации, - считает Кубезова. - Было бы идеально, если клиент, подтвердив статус квалифицированного инвестора в одной компании, при переходе в другую сразу мог получить данный статус, не тратя время на дополнительный сбор документов. Аналогично можно сказать и по другим процессам изменения персональных данных о клиенте. Клиенту достаточно будет поменять свои данные у одной компании, которая подключена к "Цифровому профилю", чтобы эти данные автоматически обновились бы и в других компаниях, где клиент дал согласие на обмен данных".

Экономика Финансы Фондовый рынок Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Правительство Минцифры

Главное сегодня

В Кремле заявили о мониторинге роста цен в регионах
За сутки в России подтверждено 37 930 случаев COVID-19 в 85 регионах
Песков: РФ и Молдавия должны продолжить диалог по газу
"Вектор" впервые опубликовал фото "дельта"-штамма коронавируса
Арестованный премьер Судана призвал граждан к мирным протестам
Необычный маршрут: Круиз для дальнобойщиков и авантюристов
ПФР дал рекомендации, как получить наиболее высокую пенсию