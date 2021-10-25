S7 в ноябре запустит рейсы из Сибири и Дальнего Востока в Таиланд

Авиакомпания S7 в ноябре запустит рейсы в Таиланд из Сибири и с Дальнего Востока. Вылететь на Пхукет можно будет из Иркутска, Новосибирска и Владивостока. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Так, из Иркутска рейсы начнутся с 11 ноября - раз в неделю по четвергам. Вылет - в 14:25, прилет в 20:40. Обратный рейс вылетает также в четверг - в 22:20. Прибытие в Иркутск - в 06:20 на следующий день.

Из Новосибирска самолеты будут летать с 13 ноября и по субботам. Вылет - в 12:40, прилет - в 20:40. Обратный рейс вылетает в субботу в 21:40. Прилет в Новосибирск - в 05:50 на следующий день.

Из Владивостока на Пхукет полеты начнутся с 15 ноября каждый понедельник. Вылет - в 15:45, прилет - в 20:40. Обратный рейс в этот же день в 21:40, а прилет в аэропорт Владивостока - в 07:45 вторника.