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Samsung снизил цены на смартфоны в России

Текст:   Антон Благовещенский
25.10.2021,  
16:52
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Samsung в честь 30-летнего присутствия компании на российском рынке объявил о неделе скидок. С 25 октября по 1 ноября в онлайн-магазине и фирменной рознице девайсы Samsung будут продаваться дешевле обычного или с подарками в комплекте.

Так, флагманский Samsung Galaxy S21 5G с 8/156 Гб памяти обойдется покупателям на 10 тысяч рублей дешевле - за 64990 рублей вместо 74990. Также заказавшие получат в подарок наушники Galaxy Buds Live.

Другие модели линейки также упали в цене: Galaxy S21+ на 128 Гб можно купить за 76990 рублей вместо прежних 89990, а Galaxy S21 Ultra с тем же объемом памяти продается за 95990 рублей вместо 109990.

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Кроме того, скидки распространяются на телевизоры, холодильники, стиральные машины и другую технику.

Скидки на свои флагманские девайсы также предлагает Xiaomi - новые смартфоны линейки 11T можно приобрести на пять тысяч рублей дешевле по предзаказу.

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