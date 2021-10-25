Samsung снизил цены на смартфоны в России

Samsung в честь 30-летнего присутствия компании на российском рынке объявил о неделе скидок. С 25 октября по 1 ноября в онлайн-магазине и фирменной рознице девайсы Samsung будут продаваться дешевле обычного или с подарками в комплекте.

Так, флагманский Samsung Galaxy S21 5G с 8/156 Гб памяти обойдется покупателям на 10 тысяч рублей дешевле - за 64990 рублей вместо 74990. Также заказавшие получат в подарок наушники Galaxy Buds Live.

Другие модели линейки также упали в цене: Galaxy S21+ на 128 Гб можно купить за 76990 рублей вместо прежних 89990, а Galaxy S21 Ultra с тем же объемом памяти продается за 95990 рублей вместо 109990.

Кроме того, скидки распространяются на телевизоры, холодильники, стиральные машины и другую технику.

Скидки на свои флагманские девайсы также предлагает Xiaomi - новые смартфоны линейки 11T можно приобрести на пять тысяч рублей дешевле по предзаказу.