Редчайший шедевр римского искусства найден в древнем некрополе во Франции

Во Франции сотрудники Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) представили находки, сделанные во время раскопок древнего некрополя в городе Отене. Наиболее любопытным артефактом оказалась чаша, которая использовалась для проведения религиозных обрядов.

Как сообщается на сайте Inrap, целая коллекция уникальных артефактов была обнаружена еще в прошлом году, когда археологи вскрыли древний некрополь в Отене. Предметы были отреставрированы и законсервированы, после чего эксперты решились показать их публике.

Наиболее интригующим артефактом признана исключительно редкая стеклянная чаша. Эксперты классифицировали ее как диатрету - так принято называть стеклянные сосуды преимущественно колоколообразной формы с двойными стенками и ажурной "сеткой" между ними.

Сообщается, что эта чаша очень хорошо сохранилась. Она находилась внутри массивного саркофага из песчаника. Предмет лежал у ног погребенного человека. Сосуд датирован четвертым веком нашей эры, а сам некрополь, как установили археологи, активно использовался с начала третьего и до середины пятого веков.

Ученые отмечают, что сосуд был изготовлен очень искусно. Он отличается сложным орнаментом. Эксперты описывают этот предмет как шедевр римского стекольного искусства. По их словам, такое изделие мог изготовить только очень опытный мастер, у которого на работу ушло несколько месяцев.

Эксперты также отмечают, что этот предмет был очень дорогим и престижным. Подобный сосуд мог принадлежать только представителю высшего сословия. Ученые не исключают, что владельцем артефакта мог быть представитель царской семьи или очень близкий к ней человек.

Диаметр этой чаши составляет 15 сантиметров, высота - 12,6 сантиметров. Она не является идеально круглой и идеально ровной - чаша немного наклонена. На ней выгравирована латинская надпись VIVAS FELICITER ("Живи с блаженством"). Основание филигранно украшено цепью из восьми сердечек, расположенных по кругу. Уникальности предмету придает тот факт, что это первый подобный артефакт, найденный во Франции. А всего в мире теперь насчитывается лишь 10 таких сосудов, сохранившихся полностью.

Ученые провели химический анализ содержимого чаши, который помог определить ее предназначение. Установлено, что в нее наливали сложную смесь, состоявшую из растительных и цветочных масел. Но самым удивительным оказалось то, что в этой смеси имелся секретный ингредиент. Это была амбра - горючее воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов. В древности амбру собирали в тушах выброшенных на берег кашалотов. Иногда амбру просто выбрасывает на берег море.

Вероятно, найденная чаша использовалась в ритуальных целях и имела сакральное значение. В древности амбра высоко ценилась, использовалась в парфюмерии и медицине. Она до сих пор считается отличным ароматизатором. В наши дни амбра используется в качестве фиксатора запаха в парфюмерии. Считается, что древние египтяне сжигали амбру как благовония. Однако в классических греческих и римских источниках нет упоминаний о ней.

Тем более удивительной представляется находка, сделанная французскими археологами. Она доказывает, что в Европе амбра была известна и использовалась еще в четвертом веке нашей эры. В то же время считается, что первым европейским ученым, написавшим об амбре, был византийский врач Аэций из Амиды.

Он упомянул амбру в своем большом сборнике медицинских знаний, написанном в конце пятого - начале шестого веков нашей эры. Таким образом, амбра, найденная в стеклянном сосуде из французского некрополя, является старейшим археологическим примером ее использования. Кстати, амбра неоднократно упоминается в Библии, где ей приписываются целебные свойства.