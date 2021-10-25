Школьных охранников предложено готовить по специальным методикам

Новости

В Набережных Челнах спасли четвертую пострадавшую при взрыве газа 20:22
Эрдоган не стал объявлять персонами нон грата десять западных послов 20:19
В Судане два человека убиты, более 80 ранены в ходе протестов 19:55
Прокуратура начала проверку после гибели художника Бубнова в бассейне 19:35
Биржевой курс евро упал ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года 19:30
Фильм "Разжимая кулаки" выдвинут на "Оскар" от России 19:29
В Минске сообщили об изменении графика движения поездов до Адлера 19:28
В Челнах из-под завалов достали третьего пострадавшего при взрыве газа 19:21
Главой Российского Оскаровского комитета избран Павел Чухрай 19:19
В Набережных Челнах возбудили дело после взрыва газа в жилом доме 19:04
Путин включил Серышева в состав Совета безопасности РФ 19:01
Путин и Джонсон обсудили климат, Украину, Иран и Афганистан 19:00
В Набережных Челнах после взрыва газа в доме спасли двух братьев 18:55
Представительница Гаркалина опровергла слова об ухудшении его состояния 18:52
В Сети появился новый кадр из "Ведьмака" 18:40
Еще 35 военных медиков направили в Тульскую область для борьбы с COVID-19 18:33
Минздрав РФ: Из-под завалов дома в Набережных Челнах извлекли ребенка 18:30
При заселении в гостиницы Адыгеи будут требовать ПЦР-тесты 18:25
Госдума будет рассматривать бюджеты фондов отдельно от бюджета РФ 18:22
Два человека могут находиться под завалами после взрыва в Набережных Челнах 18:10
В Подмосковье отменяются выставочные и культурные мероприятия 18:06
Парики и деревянные сувениры: что начала поставлять за рубеж Россия 17:57
В Набережных Челнах произошел взрыв газа в жилом доме 17:53
Наталия Орейро получила российский паспорт 17:44
Видео: Сергея Безрукова отпустили из больницы 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
25.10.2021 19:18
Рубрика: Общество

Школьных охранников предложено готовить по специальным методикам

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8595)
Эксперты четырех ведомств - МВД, Росгвардии, Генпрокуратуры и Минобразования - предлагают обучать школьных охранников основам психологии, в том числе детской.
Особое внимание при подготовке школьных охранников следует уделить изучению основ психологии, в том числе детской. Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС Особое внимание при подготовке школьных охранников следует уделить изучению основ психологии, в том числе детской. Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
Особое внимание при подготовке школьных охранников следует уделить изучению основ психологии, в том числе детской. Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС

Трагедии, произошедшие не так давно в нескольких учебных заведениях, когда неадекватные молодые люди стреляли в школьников, студентов и преподавателей, высветили проблемы, связанные не только с оборотом оружия, технической системой охраны школ, но и самими охранниками. Назрела необходимость дать четкий, внятный ответ на вопрос: что должен знать и уметь охранник детского сада, школы, вуза. Напомним, в России насчитывается 53 600 школ и 45 600 детских садов. В них работают более 1 миллиона учителей и воспитателей и обучаются более 13 миллионов учеников и воспитанников. Проблема была озвучена в Общественной палате РФ, где было предложено создать профессиональный стандарт для работников, обеспечивающих защиту детских образовательных учреждений. Проект такого профстандарта был подготовлен саморегулируемой организацией "Ассоциация "Школа без опасности", куда входят ветераны МВД и других спецслужб. В проекте прописано, какое образование должно быть у охранников и какие науки они должны изучать.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Что думают учителя и родители о новых образовательных стандартах

Так, базой для курса подготовки должна стать программа обучения охранников 4-6-го разрядов, дополненная тактико-технической подготовкой. Но вооружены они должны быть только резиновой палкой и наручниками. Стрелять в помещении, где находятся дети, даже из травматического оружия должно быть категорически запрещено. Охранник должен уметь удержать террориста у входа в школу, предварительно вызвав группу немедленного реагирования, нажав тревожную кнопку. Вот те уже могут быть с огнестрельным оружием.

По мнению экспертов правоохранительных структур, особое внимание следует уделять психологии работы с детьми. Дети не должны видеть в охраннике цербера, который не разрешает им уйти с уроков или не пускает в школу родственников. Надо научить охранника вызывать у детей доверие, чтобы те смогли сообщать ему о тревожных факторах. Более того, охранник должен уметь разрешать конфликты между учащимися, предотвращать издевательства и прочий биллинг и, что актуально, распространение наркотиков. Он должен обладать отличной памятью на лица и имена - узнавать не только детей и родителей, но и ближайших родственников, которые могут зайти в школу. То есть он должен уметь быстро вычислить постороннего человека. Всему этому людей надо учить.

Обучение должно вестись с отрывом от производства. После него предусмотрена стажировка. Кстати, уже сегодня к охране столичных школ допускаются сотрудники ЧОО не старше 45 лет.

Дело осталось за малым - детально продумать методику обучения, создать подробные планы и инструкции.

Есть четкие правила поведения охранников банка, склада. А единой методики подготовки школьных охранников до сих пор нет

Сейчас с этим сложилась несколько странная ситуация. Законодательные, нормативные акты, служебные инструкции и учебные методички, казалось бы, до деталей расписывают права и обязанности работников частных охранных организаций. В соответствии со статьей 15 Закона "О частной детективной и охранной деятельности в РФ" охранником можно стать только после окончания специального негосударственного образовательного учреждения. Существует приказ Минобразования России, где перечислены требования профессиональной обязательной программы частных детективов и охранников. Разумеется, эти требования согласованы с МВД и Росгвардией. Собственно, документ в основном и составлен по рекомендациям правоохранительных ведомств. Скажем, есть нормативы, определяющие, как быстро и метко должен стрелять охранник, за сколько секунд он должен обезвредить нарушителя и надеть на него наручники, какую медицинскую помощь оказать пострадавшему, как быстро потушить возгорание, какие законы, приказы и должностные инструкции обязан знать назубок и какие правила и положения ни в коем случае не должен нарушать.

Есть четкие правила поведения охранников банков, складов транспортных объектов и т.д.

А в школе? Уж тут не то что горького - трагического опыта хоть отбавляй. Однако единой, всеми признанной и утвержденной на законодательном уровне методики подготовки именно школьных охранников до сих пор нет.

Справка "РГ"

Законодательством определены три разряда охранников, которые могут выполнять служебные обязанности с применением оружия и специальных средств.

Так, 4-й разряд может использовать резиновую палку и наручники, сотрудник 5-го разряда имеет право применить гражданское оружие самообороны: газовые или травматические пистолеты, баллончики, электрошокеры. А охраннику 6-го разряда можно воспользоваться служебным огнестрельным оружием - пистолетами, револьверами, гладкоствольными ружьями и нарезными карабинами.

Общество Образование Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Семья и дети Правительство МВД Правительство Росгвардия Правительство Генпрокуратура Правительство Минобрнауки

Главное сегодня

Путин дал поручения по антикоронавирусным ограничениям. Главное
Биржевой курс евро упал ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года
Фильм "Разжимая кулаки" выдвинут на "Оскар" от России
Захарова: Заседание Совета НАТО подтвердило антироссийский курс альянса
В Москве и Подмосковье выявили новую мутацию коронавируса AY.4.2
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности