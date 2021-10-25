Си Цзиньпин призвал весь мир объединиться против гегемонии и политики силы

Последние 50 лет, прошедшие с момента восстановления законного места КНР в ООН, являются свидетельством мирного развития Китая и его приверженности благосостоянию всего человечества, отметил Си Цзиньпин. За эти 50 лет китайский народ неустанными усилиями реализовал цель всестороннего построения среднезажиточного общества на китайской земле, одержали полную победу в борьбе с бедностью, раз и навсегда положили конец абсолютной бедности, встал на новый путь всестороннего строительства модернизированного социалистического государства. Китайский народ ждет светлое будущее великого возрождения китайской нации.

Си Цзиньпин заявил, что китайский народ всегда отстаивал международную беспристрастность и справедливость, а также внес значительный вклад в мир во всем мире и его развитие. За последние 50 лет китайский народ приложил неустанные усилия к защите авторитета и статуса ООН, претворяя в жизнь многосторонность и углубляя сотрудничество с этой организацией.

Си Цзиньпин призвал мир следовать основным историческим тенденциям, придерживаться сотрудничества, а не конфронтаций, открытости, а не замкнутости, взаимной выгоды и совместного выигрыша, а не мышления в духе игр с нулевой суммой. "Мы выступаем решительно против любых проявлений гегемонизма и политики силы, а также любых форм унилатерализма и протекционизма", - отметил он.

Мы должны приложить огромные усилия к распространению общих ценностей человечества, таких как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода, а также предоставить правильный идейный ориентир для создания более прекрасного мира, отметил председатель КНР Си Цзиньпин. Чтобы оценить верность пути страны, нужно посмотреть, соответствует ли он характерным особенностям этого государства и пользуется ли он поддержкой его народа. При этом, прежде всего следует судить по тому, соответствует ли путь страны национальным реалиям и тенденциям развития времени, обеспечивает ли он экономический рост, социальное развитие, повышение благосостояния народа и социальную стабильность, пользуется ли он поддержкой со стороны народа и вносит ли он вклад в дело прогресса человечества, подчеркнул он.

Нам необходимо объединяться в формировании сообщества единой судьбы человечества во имя всеобщего мира, безопасности, открытости, толерантности, чистоты и прекрасного будущего, отметил председатель КНР Си Цзиньпин. Важно жить в гармонии ради общего прекрасного будущего. Создание сообщества единой судьбы человечества - это не замена одного строя другим или одной цивилизации другой, а поиск в международных делах общности интересов, прав и ответственности для стран, имеющих различные социальные строи, идеологию, историю, культуру и уровень развития, в интересах построения прекрасного мира для всех.

Нам необходимо на основе взаимной выгоды совместно продвигать социально-экономическое развитие на благо народа, отметил председатель КНР Си Цзиньпин. Отметив, что развитие имеет смысл только тогда, когда оно отвечает интересам народа, и может продолжаться только тогда, когда оно мотивировано народом. Он призвал все страны мира поставить народ в центр интересов и стремиться к обеспечению более высококачественного, эффективного, справедливого, устойчивого и безопасного развития.

Нам необходимо укреплять сотрудничество, а также совместно работать для реагирования на различные вызовы и глобальные проблемы, стоящие перед человечеством, отметил Си Цзиньпин.

Нам необходимо решительно стоять на страже авторитета и статуса ООН, продвигать подлинную многосторонность, отметил председатель КНР Си Цзиньпин. Важно отстаивать международную систему и миропорядок с центральной ролью ООН, основанные на международном праве, защищать основополагающие нормы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН. При этом международные правила должны определяться 193 государствами-членами ООН на коллективной основе, а не отдельными странами или группами государств. Эти правила должны соблюдаться всеми 193 странами-участницами ООН, здесь исключений нет и быть не должно.

В заключение Си Цзиньпин подчеркнул приверженность Китая мирному развитию, политике реформ и открытости, а также мультилатерализму. "Стоя на новой исторической отправной точке, Китай продолжит следовать по пути мирного развития и всегда будет созидателем глобального мира. Китай будет придерживаться пути реализации политики реформ и открытости, и таким образом вносить вклад в мировое развитие. Китай будет отстаивать путь мультилатерализма и всегда будет защитником международного порядка", - отметил он. Си Цзиньпин призвал общими усилиями отстаивать историческую правду, продвигать прогресс человечества, прилагать неустанные усилия во имя прочного мира, устойчивого развития и формирования сообщества единой судьбы человечества.