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25.10.2021 15:20
Рубрика: В мире

Си Цзиньпин призвал весь мир объединиться против гегемонии и политики силы

Председатель КНР Си Цзиньпин 25 октября в Пекине выступил с важной речью на торжественном собрании, посвященном 50-летию восстановления законного места КНР в ООН. Си Цзиньпин назвал это событие победой китайского народа и народов всех стран мира, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Последние 50 лет, прошедшие с момента восстановления законного места КНР в ООН, являются свидетельством мирного развития Китая и его приверженности благосостоянию всего человечества, отметил Си Цзиньпин. За эти 50 лет китайский народ неустанными усилиями реализовал цель всестороннего построения среднезажиточного общества на китайской земле, одержали полную победу в борьбе с бедностью, раз и навсегда положили конец абсолютной бедности, встал на новый путь всестороннего строительства модернизированного социалистического государства. Китайский народ ждет светлое будущее великого возрождения китайской нации.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Си Цзиньпин заявил, что китайский народ всегда отстаивал международную беспристрастность и справедливость, а также внес значительный вклад в мир во всем мире и его развитие. За последние 50 лет китайский народ приложил неустанные усилия к защите авторитета и статуса ООН, претворяя в жизнь многосторонность и углубляя сотрудничество с этой организацией.

Си Цзиньпин призвал мир следовать основным историческим тенденциям, придерживаться сотрудничества, а не конфронтаций, открытости, а не замкнутости, взаимной выгоды и совместного выигрыша, а не мышления в духе игр с нулевой суммой. "Мы выступаем решительно против любых проявлений гегемонизма и политики силы, а также любых форм унилатерализма и протекционизма", - отметил он.

Мы должны приложить огромные усилия к распространению общих ценностей человечества, таких как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода, а также предоставить правильный идейный ориентир для создания более прекрасного мира, отметил председатель КНР Си Цзиньпин. Чтобы оценить верность пути страны, нужно посмотреть, соответствует ли он характерным особенностям этого государства и пользуется ли он поддержкой его народа. При этом, прежде всего следует судить по тому, соответствует ли путь страны национальным реалиям и тенденциям развития времени, обеспечивает ли он экономический рост, социальное развитие, повышение благосостояния народа и социальную стабильность, пользуется ли он поддержкой со стороны народа и вносит ли он вклад в дело прогресса человечества, подчеркнул он.

Фото: China News Service
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Нам необходимо объединяться в формировании сообщества единой судьбы человечества во имя всеобщего мира, безопасности, открытости, толерантности, чистоты и прекрасного будущего, отметил председатель КНР Си Цзиньпин. Важно жить в гармонии ради общего прекрасного будущего. Создание сообщества единой судьбы человечества - это не замена одного строя другим или одной цивилизации другой, а поиск в международных делах общности интересов, прав и ответственности для стран, имеющих различные социальные строи, идеологию, историю, культуру и уровень развития, в интересах построения прекрасного мира для всех.

Нам необходимо на основе взаимной выгоды совместно продвигать социально-экономическое развитие на благо народа, отметил председатель КНР Си Цзиньпин. Отметив, что развитие имеет смысл только тогда, когда оно отвечает интересам народа, и может продолжаться только тогда, когда оно мотивировано народом. Он призвал все страны мира поставить народ в центр интересов и стремиться к обеспечению более высококачественного, эффективного, справедливого, устойчивого и безопасного развития.

Нам необходимо укреплять сотрудничество, а также совместно работать для реагирования на различные вызовы и глобальные проблемы, стоящие перед человечеством, отметил Си Цзиньпин.

Нам необходимо решительно стоять на страже авторитета и статуса ООН, продвигать подлинную многосторонность, отметил председатель КНР Си Цзиньпин. Важно отстаивать международную систему и миропорядок с центральной ролью ООН, основанные на международном праве, защищать основополагающие нормы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН. При этом международные правила должны определяться 193 государствами-членами ООН на коллективной основе, а не отдельными странами или группами государств. Эти правила должны соблюдаться всеми 193 странами-участницами ООН, здесь исключений нет и быть не должно.

В заключение Си Цзиньпин подчеркнул приверженность Китая мирному развитию, политике реформ и открытости, а также мультилатерализму. "Стоя на новой исторической отправной точке, Китай продолжит следовать по пути мирного развития и всегда будет созидателем глобального мира. Китай будет придерживаться пути реализации политики реформ и открытости, и таким образом вносить вклад в мировое развитие. Китай будет отстаивать путь мультилатерализма и всегда будет защитником международного порядка", - отметил он. Си Цзиньпин призвал общими усилиями отстаивать историческую правду, продвигать прогресс человечества, прилагать неустанные усилия во имя прочного мира, устойчивого развития и формирования сообщества единой судьбы человечества.

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