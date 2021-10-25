СМИ: В ноябре гречка, овсянка и хлопья подорожают на 10-20 процентов

Производители круп сообщили, что в ноябре повысятся цены на гречку, овсянку и хлопья. Причина - рост стоимости сырья и упаковки.

В Алтайском крае из-за плохого урожая цены на гречку выросли с 57 рублей до 80 рублей за килограмм, пишет "Коммерсант". Крупные торговые сети подтвердили информацию. От поставщиков получены уведомления о повышении цен на крупы на 10-20 процентов.

Производители пожаловались, что цена полипропиленовой и картонной тары за 12 месяцев выросла на 100 процентов и более. Российское сырье подорожало на 30 процентов.

Тем временем в Минсельхозе заявили, что в этом году посевные площади выросли на 12 процентов. Речь идет о гречке. Эксперты уверены, что цены пойдут вниз очень, когда на рынок поступит новый урожай.