Указ губернатора Смоленской области от 25 октября 2021 года № 113 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, полученными 22.10.2021 в ходе заслушивания информации об ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Смоленской области, постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020 № 76, от 25.06.2020 № 78, от 26.06.2020 № 79, от 02.07.2020 № 80, от 06.07.2020 № 81, от 09.07.2020 № 83, от 15.07.2020 № 84, от 16.07.2020 № 86, от 20.07.2020 № 87, от 21.07.2020 № 88, от 24.07.2020 № 89, от 29.07.2020 № 92, от 31.07.2020 № 93, от 04.08.2020 № 97, от 07.08.2020 № 98, от 14.08.2020 № 104, от 21.08.2020 № 108, от 21.08.2020 № 109, от 31.08.2020 № 114, от 07.09.2020 № 115, от 15.09.2020 № 118, от 17.09.2020 № 119, от 25.09.2020 № 123, от 07.10.2020 № 127, от 14.10.2020 № 130, от 16.10.2020 № 132, от 22.10.2020 № 135, от 29.10.2020 № 139, от 30.10.2020 № 141, от 11.11.2020 № 144, от 12.11.2020 № 147, от 18.11.2020 № 149, от 24.11.2020 № 152, от 04.12.2020 № 158, от 11.12.2020 № 161, от 23.12.2020 № 165, от 13.01.2021 № 1, от 21.01.2021 № 5, от 28.01.2021 № 7, от 29.01.2021 № 8, от 02.02.2021 № 9, от 12.02.2021 № 16, от 18.02.2021 № 17, от 26.02.2021 № 22, от 03.03.2021 № 23, от 16.03.2021 № 25, от 17.03.2021 № 27, от 26.03.2021 № 30, от 01.04.2021 № 37, от 14.04.2021 № 38, от 22.04.2021 № 42, от 26.04.2021 № 44, от 30.04.2021 № 50, от 12.05.2021 № 51, от 18.05.2021 № 53, от 27.05.2021 № 54, от 11.06.2021 № 55, от 11.06.2021 № 56, от 16.06.2021 № 62, от 23.06.2021 № 67, от 25.06.2021 № 68, от 02.07.2021 № 70, от 30.08.2021 № 92, от 13.09.2021 № 95, 12.10.2021 № 103, от 20.10.2021 № 111) следующие изменения:

1) дополнить пунктами 21 - 29 следующего содержания:

"21. Установить на территории Смоленской области период нерабочих дней с 28 по 29 октября 2021 года (включительно) с сохранением за работниками заработной платы в дополнение к периоду нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года (включительно), установленному Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.".

22. Органам исполнительной власти Смоленской области, иным государственным органам Смоленской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, подведомственным органам исполнительной власти Смоленской области организациям, в том числе государственным учреждениям, государственным унитарным предприятиям, фондам, обществам с ограниченной ответственностью, акционерным обществам и т.п., подведомственным органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области муниципальным организациям, в том числе муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям и т.п., определить численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни, указанные в пункте 21 настоящего Указа, функционирование этих органов, организаций.

23. Областные государственные учреждения здравоохранения в нерабочие дни, указанные в пункте 21 настоящего Указа, работают по графику работы, установленному для данных учреждений здравоохранения Департаментом Смоленской области по здравоохранению.

24. Установить, что в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года (включительно) приостанавливается доступ (обслуживание) посетителей в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых (на которых) осуществляются реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе:

24.1. Ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания (включая индивидуальных предпринимателей), в том числе в парках культуры и отдыха, за исключением:

- обслуживания навынос без посещения гражданами помещений указанных организаций, доставки заказов;

- организаций, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, иных объектах размещения при условии отсутствия доступа граждан, не проживающих в них;

- организаций, оказывающих услуги общественного питания, в том числе столовых, буфетов, кафе, работникам организаций, индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия доступа граждан, не являющихся работниками данных организаций, индивидуальных предпринимателей.

При этом работники организаций общественного питания, участвующие в оказании услуг общественного питания, указанных в настоящем подпункте, должны иметь один из следующих документов:

- сертификат о вакцинации против COVID-19, в том числе полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (в электронном либо распечатанном виде);

- справку из медицинской организации о перенесенной коронавирусной инфекции (C0VID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев;

- медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат проведенного лабораторного исследования любым из методов, определяющих антиген возбудителя C0VID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в электронном либо распечатанном виде (действителен в течение 3 календарных дней со дня выдачи).

24.2. Объектов розничной торговли, за исключением:

- аптек и аптечных пунктов;

- объектов розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

- объектов, осуществляющих торговлю средствами связи и заключение договоров на оказание услуг связи и реализацию этих услуг (оплата, подключение);

- объектов розничной торговли в части реализации продовольственных и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, при условии, что доля таких товаров (продовольственных и (или) непродовольственных) в общем ассортименте товаров составляет не менее 30 процентов. При организации такой розничной торговли применяются положения пункта 4 настоящего Указа о наличии у граждан соответствующих документов, необходимых для посещения торговых центров (комплексов), гастрономов, супермаркетов, универмагов, гипермаркетов.

24.3. Организаций, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих бытовые услуги, за исключением услуг по изготовлению ключей, услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, ритуальных услуг, по ремонту обуви, одежды, бытовых приборов, сантехники, электро- и газового оборудования.

24.4. Салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги.

24.5. Физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов (арен), фитнес-клубов (центров), бассейнов, за исключением их использования для проведения спортивных соревнований профессиональными спортивными клубами (командами) без участия зрителей.

24.6. Мест проведения массовых физкультурных, спортивных мероприятий, за исключением случая, указанного в подпункте 24.5 настоящего пункта.

24.7. Организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и иных подобных мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, в ночных клубах, барах, дискотеках, караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах, компьютерных клубах, в иных местах массового посещения граждан, а также игровых мероприятий, мастер-классов, иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.

24.8. Мест проведения публичных, зрелищных, рекламных, развлекательных и иных массовых мероприятий любого вида с очным присутствием граждан, проведения репетиций таких мероприятий (а также оказания соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах), включая места проведения публичных слушаний, собраний граждан (в любом формате), собраний трудовых коллективов, общественно-политических, деловых, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе лекций, тренингов, кино-и театральных фестивалей (репетиций таких мероприятий), выставочные залы, библиотеки.

При этом деятельность театров осуществляется в режиме, установленном подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего Указа.

24.9. Кинотеатров, концертных залов, музеев, домов (дворцов) культуры, цирков, в том числе в целях проведения без участия зрителей репетиций творческих коллективов, зоопарков.

24.10. Детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

При этом организациям, индивидуальным предпринимателям следует сохранить присутствие на соответствующих территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) только лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.

25. Установить с 28 октября по 7 ноября 2021 года (включительно) каникулы для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального, высшего, дополнительного образования, а также программы спортивной подготовки, в отношении которых функции и полномочия учредителей осуществляют органы исполнительной власти Смоленской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области.

В образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителей осуществляют органы исполнительной власти Смоленской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, обеспечить работу дежурных групп 28 и 29 октября 2021 года.

Рекомендовать руководителям организаций иных форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность, установить с 28 октября по 7 ноября 2021 года (включительно) каникулы для обучающихся с обеспечением работы 28 и 29 октября 2021 года дежурных групп в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.

26. Установить, что с 28 октября по 7 ноября 2021 года (включительно) приостанавливается предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов исполнительной власти Смоленской области и областных государственных учреждений, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Смоленской области, за исключением предоставления государственных услуг по:

- государственной регистрации рождения;

- государственной регистрации расторжения брака, если дата государственной регистрации расторжения брака назначена в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года (включительно) и не может быть перенесена на более позднюю дату;

- государственной регистрации брака, если дата государственной регистрации брака назначена в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года (включительно), при этом государственная регистрация брака осуществляется исключительно в присутствии лиц, вступающих в брак, без допуска приглашенных лиц;

- государственной регистрации смерти.

Несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на количество нерабочих дней, указанных в пункте 21 настоящего Указа.

27. В период с 28 октября по 7 ноября 2021 года (включительно) заселение граждан в гостиницы, дома отдыха, хостелы и иные места временного размещения осуществляется при наличии одного из следующих документов:

- сертификата о вакцинации против COVID-19, в том числе полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (в электронном либо распечатанном виде);

- справки из медицинской организации о перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев;

- медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат проведенного лабораторного исследования любым из методов, определяющих антиген возбудителя COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в электронном либо распечатанном виде (действителен в течение 3 календарных дней со дня выдачи);

- справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19), выданной врачебной комиссией медицинской организации, в которой наблюдается гражданин.

28. Установленные пунктами 21 - 24 настоящего Указа ограничения не распространяются на федеральные учреждения культуры и здравоохранения.

29. Установить, что в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года (включительно) пункты 3-46 настоящего Указа применяются в части, не противоречащей пунктам 21 - 27 настоящего Указа.

При этом если в пунктах 3-46 настоящего Указа содержатся более жесткие меры (ограничения, требования) по противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), чем установлено пунктами 21 - 27 настоящего Указа, то применяются эти более жесткие меры (ограничения, требования).";

2) в подпункте 7.4 пункта 7 слова "с 23 часов 00 минут" заменить словами "с 20 часов 00 минут".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (И.В. Борисенко) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский







