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25.10.2021 20:14
Рубрика: Экономика

Спрос на курьеров вырос в несколько раз

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8595)
В России наступил настоящий расцвет для профессии курьера. Только за первые три недели октября спрос на них в целом по стране вырос на 10% по отношению к сентябрю. А за год вакансий для сотрудников служб доставки стало больше в 5,2 раза. Такие данные приводит сервис по поиску работы "Суперджоб".
Спрос на курьеров сохранится вне зависимости от развития ситуации с коронавирусом. Фото: Александр Корольков Спрос на курьеров сохранится вне зависимости от развития ситуации с коронавирусом. Фото: Александр Корольков
Спрос на курьеров сохранится вне зависимости от развития ситуации с коронавирусом. Фото: Александр Корольков

По данным компании, больше всего курьеров сейчас требуется в Уфе (спрос вырос на 37%) и Перми (+32%). За первые три недели октября на 21% увеличилось количество вакансий для курьеров в Казани. В Красноярске - на 25%. В Москве спрос на курьеров за год вырос на 407%, за первые три недели октября - на 18%.

Фото: iStock
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Но в целом во всех крупных городах курьеры за год, прожитый в различных противопандемийных ограничениях, стали очень востребованы. И платят им в среднем довольно прилично. По данным "Суперджоба", за год средняя зарплата сотрудника курьерской доставки выросла на треть. В среднем пешему курьеру предлагают зарплату в 55 тысяч рублей в месяц, водителю-курьеру - 85 тысяч. Максимум, что могут заработать курьеры - до 150 тысяч в месяц. Но для этого придется работать практически без выходных.

Почему курьеры стали столь востребованы? Только ли из-за введения нерабочих дней, необходимых для сдерживания коронавируса?

"Тренд на агрессивное развитие онлайн-торговли появился еще до пандемии, - говорит директор Института конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. - Многие люди перестали любить ходить в магазины, потому что этот процесс в крупных городах занимает много времени. На машине до магазина нужно добраться, постояв в пробках. В самом магазине провести какое-то время, потом добираться до дома. А здесь человек тратит время только на то, чтобы выбрать нужные товары и оформить заказ. Удобны интернет-доставки и тем, у кого нет машины. Не надо носить тяжелые сумки или тратиться на такси". Поэтому, по мнению эксперта, спрос на курьеров сохранится вне зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

Максимум, что могут заработать курьеры, - до 150 тысяч рублей в месяц, если будут работать без выходных

Но в то же время рано ставить крест и на привычной стационарной торговле, отмечает профессор Академии труда и социальных отношений Наталья Локтюхина. "Доставки интересны для больших городов. В небольших городах и сельской местности люди нацелены на более традиционное потребительское поведение. Они как ходили в ближайший магазин за покупками, так и будут это делать", - уверена эксперт. Да и сам средний чек покупок там невысок, так как доходы в разы ниже, чем в больших городах. Поэтому у людей просто нет лишних денег платить за доставку. А в сельской местности поход в магазин вообще важная часть повседневной жизни. Ведь, как правило, в сельпо стекаются все новости.

"Спрос на курьеров сейчас на пике во многом из-за того, что раньше этот сегмент закрывали в основном мигранты. Сейчас они уехали и вернуться не могут. Поэтому требуются те, кто их заменит. И работа эта в принципе довольно тяжелая - нужна выносливость, физическая сила переносить тяжелые сумки. Поэтому и берут на работу в основном молодых крепких мужчин. Тем не менее говорить о том, что на рынке всегда будет востребовано такое большое количество курьеров - ошибочно. Прежде всего из-за технического прогресса и цифровизации", - уверен завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов.

По его словам, на смену любым "человекоемким" специальностям всегда приходят более эффективные решения. "Все это заставляет маркетплейсы по-новому взглянуть на постаматы как на одно из стратегических направлений развития. Это позволит консолидировать доставки, скорректировать график работы курьеров и повысить их эффективность, а также сэкономить на оплате работы курьеров. Если говорить о роботизации (дронах, беспилотниках) как об альтернативе курьерам, то у этого направления пока есть нерешенные проблемы - законодательные и инфраструктурные. Эти технологии заменят курьера, когда автоматизированный (роботизированный) продукт будет очевидно дешевле человека", - добавил Завьялов.

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