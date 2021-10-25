Стало известно о планах провести на МКС эксперимент с яйцами перепелов

В российском модуле "Наука" на Международной космической станции проведут эксперимент с перепелиными яйцами. Об этом рассказал заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев. Он отметил, что в инкубаторе будут "высиживаться" по 14 яиц.

"В космическом эксперименте птенцы выводиться не будут, их там просто негде содержать, поэтому яйца будут фиксироваться на определенных стадиях развития эмбриона, а сами эмбрионы будут исследоваться уже после возвращения на Землю", - объяснил ученый.

При фиксации яиц будет использоваться токсичный формальдегид. И для обеспечения безопасности сделаны специальные устройства. "Яйца помещаются внутрь устройства, которое герметично закрывается, после чего ампулы с формальдегидом разбиваются, и происходит фиксация", - цитирует Сычева РИА Новости.

Устройства получились большими, а в корабле "Союз" не так много места. Поэтому зафиксированные яйца будут доставляться на Землю в течение двух-трех лет.