Студенты разработали программу для предупреждения опасного поведения в школах

Новости

В Набережных Челнах спасли четвертую пострадавшую при взрыве газа 20:22
Эрдоган не стал объявлять персонами нон грата десять западных послов 20:19
В Судане два человека убиты, более 80 ранены в ходе протестов 19:55
Прокуратура начала проверку после гибели художника Бубнова в бассейне 19:35
Биржевой курс евро упал ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года 19:30
Фильм "Разжимая кулаки" выдвинут на "Оскар" от России 19:29
В Минске сообщили об изменении графика движения поездов до Адлера 19:28
В Челнах из-под завалов достали третьего пострадавшего при взрыве газа 19:21
Главой Российского Оскаровского комитета избран Павел Чухрай 19:19
В Набережных Челнах возбудили дело после взрыва газа в жилом доме 19:04
Путин включил Серышева в состав Совета безопасности РФ 19:01
Путин и Джонсон обсудили климат, Украину, Иран и Афганистан 19:00
В Набережных Челнах после взрыва газа в доме спасли двух братьев 18:55
Представительница Гаркалина опровергла слова об ухудшении его состояния 18:52
В Сети появился новый кадр из "Ведьмака" 18:40
Еще 35 военных медиков направили в Тульскую область для борьбы с COVID-19 18:33
Минздрав РФ: Из-под завалов дома в Набережных Челнах извлекли ребенка 18:30
При заселении в гостиницы Адыгеи будут требовать ПЦР-тесты 18:25
Госдума будет рассматривать бюджеты фондов отдельно от бюджета РФ 18:22
Два человека могут находиться под завалами после взрыва в Набережных Челнах 18:10
В Подмосковье отменяются выставочные и культурные мероприятия 18:06
Парики и деревянные сувениры: что начала поставлять за рубеж Россия 17:57
В Набережных Челнах произошел взрыв газа в жилом доме 17:53
Наталия Орейро получила российский паспорт 17:44
Видео: Сергея Безрукова отпустили из больницы 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
25.10.2021 19:44
Рубрика: Общество

Студенты разработали программу для предупреждения опасного поведения в школах

Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8595)
Участники интенсива Архипелаг 2121 - студенты, аспиранты и молодые специалисты - разработали программное обеспечение для предотвращения насилия в школах, детских садах, поликлиниках и других социально значимых местах. Решение будет готово к запуску в школах и детских садах уже в начале 2022 года.

В основе программы - сложные алгоритмы обучения нейронных сетей. Система комплексно анализирует психологическое поведение человека - оценивает телодвижения, привычки, голос посетителей в заданном диапазоне. Это поможет работающим в школах психологам уже в самом начале понять, когда ребенку требуется поддержка, и конфликт, который может привести к трагедии, еще можно предупредить.

Фото: РИА Новости
Минобрнауки разработало правила поведения при вооруженном нападении на вуз

- Сегодня обеспечение безопасности в школах, колледжах направлено на внедрение систем распознавания лиц, установку турникетов и т.д., то есть на ограничение доступа извне, - отмечает лидер проекта Ирина Блажина. - Но данные меры малоэффективны: часто трагедиям предшествуют серьезные изменения в психике ученика с авторизованным доступом в школу или университет.

Разработчики уверены: решение позволит отслеживать и влиять сразу на несколько проблем - нападение на учебные заведения самими учащимися и самоубийства среди детей.

- На наш взгляд, очень важно уделить внимание именно отклонениям в поведении, когда оказание психологической помощи может помочь предотвратить трагедию, когда еще возможна психокоррекция, - подчеркивает Ирина Блажина.

Часто трагедиям предшествуют серьезные изменения в психике ученика

В последнее время именно школы и вузы становятся объектом агрессии у некоторых асоциальных подростков, поскольку именно на них фокусируется вся "обида и фрустрация", отмечает директор направления "Развитие на основе данных" Университета 2035 Андрей Комиссаров.

- Проблему нужно изучать комплексно и решать ее не только на уровне диагностики, но и на уровне так называемой социальной инженерии, фокусируясь не на том, чтобы найти потенциального преступника, а на предотвращении возможных социальных обострений, - говорит Комиссаров. - Помочь в этом вполне могут средства на основе искусственного интеллекта, например, распознавание эмоций на лицах учащихся с помощью компьютерного зрения.

Общество Образование

Главное сегодня

Путин дал поручения по антикоронавирусным ограничениям. Главное
Биржевой курс евро упал ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года
Фильм "Разжимая кулаки" выдвинут на "Оскар" от России
Захарова: Заседание Совета НАТО подтвердило антироссийский курс альянса
В Москве и Подмосковье выявили новую мутацию коронавируса AY.4.2
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности