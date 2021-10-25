Студенты разработали программу для предупреждения опасного поведения в школах

Участники интенсива Архипелаг 2121 - студенты, аспиранты и молодые специалисты - разработали программное обеспечение для предотвращения насилия в школах, детских садах, поликлиниках и других социально значимых местах. Решение будет готово к запуску в школах и детских садах уже в начале 2022 года.

В основе программы - сложные алгоритмы обучения нейронных сетей. Система комплексно анализирует психологическое поведение человека - оценивает телодвижения, привычки, голос посетителей в заданном диапазоне. Это поможет работающим в школах психологам уже в самом начале понять, когда ребенку требуется поддержка, и конфликт, который может привести к трагедии, еще можно предупредить.

- Сегодня обеспечение безопасности в школах, колледжах направлено на внедрение систем распознавания лиц, установку турникетов и т.д., то есть на ограничение доступа извне, - отмечает лидер проекта Ирина Блажина. - Но данные меры малоэффективны: часто трагедиям предшествуют серьезные изменения в психике ученика с авторизованным доступом в школу или университет.

Разработчики уверены: решение позволит отслеживать и влиять сразу на несколько проблем - нападение на учебные заведения самими учащимися и самоубийства среди детей.

- На наш взгляд, очень важно уделить внимание именно отклонениям в поведении, когда оказание психологической помощи может помочь предотвратить трагедию, когда еще возможна психокоррекция, - подчеркивает Ирина Блажина.

Часто трагедиям предшествуют серьезные изменения в психике ученика

В последнее время именно школы и вузы становятся объектом агрессии у некоторых асоциальных подростков, поскольку именно на них фокусируется вся "обида и фрустрация", отмечает директор направления "Развитие на основе данных" Университета 2035 Андрей Комиссаров.

- Проблему нужно изучать комплексно и решать ее не только на уровне диагностики, но и на уровне так называемой социальной инженерии, фокусируясь не на том, чтобы найти потенциального преступника, а на предотвращении возможных социальных обострений, - говорит Комиссаров. - Помочь в этом вполне могут средства на основе искусственного интеллекта, например, распознавание эмоций на лицах учащихся с помощью компьютерного зрения.