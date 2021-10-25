Студенты разработали программу для предупреждения опасного поведения в школах

В основе программы - сложные алгоритмы обучения нейронных сетей. Система комплексно анализирует психологическое поведение человека - оценивает телодвижения, привычки, голос посетителей в заданном диапазоне. Это поможет работающим в школах психологам уже в самом начале понять, когда ребенку требуется поддержка, и конфликт, который может привести к трагедии, еще можно предупредить.
- Сегодня обеспечение безопасности в школах, колледжах направлено на внедрение систем распознавания лиц, установку турникетов и т.д., то есть на ограничение доступа извне, - отмечает лидер проекта Ирина Блажина. - Но данные меры малоэффективны: часто трагедиям предшествуют серьезные изменения в психике ученика с авторизованным доступом в школу или университет.
Разработчики уверены: решение позволит отслеживать и влиять сразу на несколько проблем - нападение на учебные заведения самими учащимися и самоубийства среди детей.
- На наш взгляд, очень важно уделить внимание именно отклонениям в поведении, когда оказание психологической помощи может помочь предотвратить трагедию, когда еще возможна психокоррекция, - подчеркивает Ирина Блажина.
В последнее время именно школы и вузы становятся объектом агрессии у некоторых асоциальных подростков, поскольку именно на них фокусируется вся "обида и фрустрация", отмечает директор направления "Развитие на основе данных" Университета 2035 Андрей Комиссаров.
- Проблему нужно изучать комплексно и решать ее не только на уровне диагностики, но и на уровне так называемой социальной инженерии, фокусируясь не на том, чтобы найти потенциального преступника, а на предотвращении возможных социальных обострений, - говорит Комиссаров. - Помочь в этом вполне могут средства на основе искусственного интеллекта, например, распознавание эмоций на лицах учащихся с помощью компьютерного зрения.