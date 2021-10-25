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Рубрика: Происшествия

Судебные долги начнут расти с момента вынесения решения

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8594)
Суммы, присужденные судом, начнут индексироваться с первого же дня вступления в силу соответствующего решения. Чем дольше должник не платит, тем больше он будет должен.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к первому чтению законопроект, более детально прописывающий механизм индексации выплат по решению суда. Инициатива касается всех долгов. Допустим, сосед залил вашу квартиру и тянет с расплатой. Или компания не стремится погасить счет за несправедливое увольнение. И так далее.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Эксперты подчеркивают, что инициатива касается и жертв преступлений: если потерпевшему придется слишком долго ждать от преступника выплат, то счет возрастет. Еще в 2018 году несколько граждан дошли до Конституционного суда с одной проблемой: жертвы преступлений годами ждали денег за ущерб и все суды отказали гражданам в индексации выплат. КС предписал исправить ситуацию.

Инициатива внесена в парламент правительством страны. Согласно проекту присужденные денежные суммы должны индексироваться со дня вынесения решения суда или, в определенных случаях, с момента, когда такая выплата должна быть произведена. "Поправки не распространяются на Арбитражный процессуальный кодекс. Предприниматели при заключении договоров должны сами принимать меры по снижению рисков, в том числе согласовывать и индексацию", - отметил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Финансы Долги и кредиты Законопроекты и комментарии

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