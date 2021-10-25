Талибы приветствуют слова президента РФ о возможном исключении их из списка террористов

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) приветствует высказывание президента РФ Владимира Путина о вероятном исключении правящей в Афганистане организации из списка террористов. Об этом заявил в Twitter официальный представитель МИД Афганистана Абдул-Кахар Балхи.

Он также отметил, что "Талибан" стремится к хорошим отношениям с международным сообществом на взаимной основе и призвал пересмотреть отношение к Афганистану.

Выступая 21 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин сделал ряд заявлений относительно Афганистана. В частности, он отметил, что решение об исключении талибов из списка террористических организаций должно приниматься солидарно на уровне ООН, и что Россия будет двигаться в этом направлении. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что талибы должны выстроить отношения со всеми политическими и общественными организациями, а также достичь баланса в этническом представительстве, и что афганцам нельзя ничего навязывать.