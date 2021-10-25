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25.10.2021 11:45
Рубрика: Культура

Театр "Сатирикон" отмечает 110-летие Аркадия Райкина

Текст: Анастасия Камзолова
По традиции день рождения театра "Сатирикон" отмечается 24 октября, в день рождения его основателя - великого артиста и народного любимца Аркадия Райкина, чье имя ассоциируется для миллионов россиян с верой в справедливость, добро и правду.
Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости
Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Этот год для театра - юбилейный, в 2021 году исполнилось 110 лет со дня рождения знаменитого актера. Его сын, художественный руководитель театра "Сатирикон", глава Высшей школы сценических искусств (ВШСИ), народный артист России Константин Райкин в преддверии памятной даты дал большое интервью телеканалу "Россия 24", в котором подчеркнул, что день рождения его отца и театра "Сатирикон" - "это [такое] значительное событие, которое в круглые даты становится особо значимым, и [в этом году] мы хотели бы его широко отпраздновать".

В честь знаменательной даты театр дарит зрителям много приятных моментов. Так, актеры "Сатирикона" пишут зрителям индивидуальные поздравления, проводят с ними встречи перед спектаклями. Проходит специальная выставка костюмов, масок и других предметов, использовавшихся Аркадием Райкиным при его жизни, а также его редких театральных фотографий.

Дело великого актера Аркадия Райкина сегодня продолжает не только его сын Константин, но и другие члены театральной династии Райкиных. Так, режиссером премьерного спектакля "Это все она", открывающего новый сезон в "Сатириконе", является супруга Константина Аркадьевича, а в одном из составов играет его дочь Полина. Константин Райкин особенно отмечает, что к членам семьи, работающим над постановками в "Сатириконе", предъявляет повышенные требования.

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

"Это талантливая пьеса, очень острая, написанная болезненно правдиво, но, вместе с тем, с большой любовью к человеку. В ней есть элементы трагизма, открытого финала, который имеет некоторую намеренную неопределенность, и мне это очень нравится", - так охарактеризовал постановку Райкин.

Начавшаяся в 2020 году пандемия нового коронавируса особенно жестко сказывается на театральной жизни. Во время карантина театры перешли на интернет-трансляции своих постановок. При первой возможности театры снова стали играть спектакли вживую. Пройдя через опыт 2020 года, Константин Райкин уверенно говорит: спектакли на экране компьютера - это не есть истинный театр.

"Театр - это взаимодействие энергии, идущей со сцены, и энергии понимания и восприятия зрителей. Приведу сравнение: есть лес с его атмосферой, и есть гербарий. Нельзя по гербарию составить представление о лесе. Так и с театром - нельзя увидеть спектакль на экране и сказать, что ты был в театре", - делится ощущениями Константин Райкин.

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Сегодня российский театр, и "Сатирикон" не исключение, особенно стремится привлечь молодого зрителя. Чтобы этого добиться, в России с 1 сентября 2021 года действует проект "Пушкинская карта", позволяющий молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет получить карту с депозитом 3000 рублей на оплату посещений культурных мероприятий. Художественный руководитель "Сатирикона" высоко оценил эту инициативу. "Это реальная попытка привлечь молодежь в театр. Практически весь наш репертуар участвует в этом начинании. Около 10% наших зрителей - участники этого проекта. Это хорошие и обнадеживающие цифры", - оценил новшество Константин Райкин.

Вместе с тем худрук "Сатирикона" привлекает молодежь в театр не только в качестве зрителей, но и в качестве профессиональных участников процесса. Сын Аркадия Райкина - это основатель и художественный руководитель Высшей школы сценических искусств. В 2012 году, когда ВШСИ только открылась и начала обучать студентов на трех факультетах - актерском, менеджмента, театральной техники и технологии, такого набора специальностей не предлагал ни один российский театральный вуз. Сегодня "Школа Райкина", как ее еще называют, встала в один ряд с ведущими театральными вузами России. Как отметил Константин Аркадьевич, значимость ВШСИ для театра и для него лично сложно переоценить.

"Преподавание для меня очень важный процесс, потому что это строительство театра. Я обучаю этих ребят, потому что в существо театра все время нужно вливать новую кровь. И взрослые артисты тоже не расслабляются - знают, что у них есть смена. Артист, который чувствует, что все в порядке, уже что-то существенно теряет", - отмечает Константин Райкин.

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Жизнь худрука "Сатирикона", однако, занята не только мыслями о творчестве. Так, в судебных инстанциях рассматриваются иски, так или иначе связанные с "Фондом поддержки и развития культуры" имени А.И. Райкина, в том числе о его ликвидации. Пишут СМИ и о попытках получить контроль над принадлежащим фонду имуществом. Судебные инстанции поддержали позицию Константина Райкина, которую разделяют и поддерживают многие члены коллектива театра, студенты и преподаватели ВШСИ.

"Школа нужна, - продолжает Константин Райкин, - поэтому я за нее борюсь. Все остальное - это частности, с которыми я справлюсь". И в этом он будто вторит своему отцу Аркадию Райкину, всегда говорившему: "будучи оптимистом, я верю, что все пороки и недостатки истребимы. Мне хочется, чтобы все то, что нас окружает, было лучше, добрее, человечнее".

Культура Театр

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