Tomb Raider исполнилось 25 лет

Четверть века назад - 25 октября 1996 года - вышла игра Tomb Raider.

Она заложила основу для создания огромной медиа-франшизы - в дальнейшем выходили новые номерные части, мобильные спин-оффы, голливудские экранизации, книги, комиксы, настолки и многое другое.

Главная героиня Лара Крофт в свою очередь стала одним из самых узнаваемых и известных персонажей игровой индустрии.

В официальном Instagram-аккаунте Tomb Raider разработчики пообещали, что на этой неделе в честь 25-й годовщины для геймеров проведут праздничные ивенты, а также будет сделано несколько анонсов.