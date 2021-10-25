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Tomb Raider исполнилось 25 лет

Текст:   Богдан Бобров
25.10.2021,  
20:30
Фото: Square Enix Фото: Square Enix
Фото: Square Enix

Четверть века назад - 25 октября 1996 года - вышла игра Tomb Raider.

Она заложила основу для создания огромной медиа-франшизы - в дальнейшем выходили новые номерные части, мобильные спин-оффы, голливудские экранизации, книги, комиксы, настолки и многое другое.

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Главная героиня Лара Крофт в свою очередь стала одним из самых узнаваемых и известных персонажей игровой индустрии.

В официальном Instagram-аккаунте Tomb Raider разработчики пообещали, что на этой неделе в честь 25-й годовщины для геймеров проведут праздничные ивенты, а также будет сделано несколько анонсов.

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