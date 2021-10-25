Указ губернатора Тульской области от 25.10.2021 года № 110 "О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на территории Тульской области, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Тульской области, на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения и дополнения:

1) в абзаце 4 пункта 1 указа слово "спортивных" исключить;

2) в пункте 1.1 указа:

абзац 1 после текста "24.00" дополнить текстом ", а с 30 октября 2021 года - с 7.00 до 23.00";

дополнить абзацем 2 следующего содержания:

"наличия у посетителей (потребителей) в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года сертификата о вакцинации против COVID-19, что подтверждается QR-кодом, полученным с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - QR-код), или сведений о перенесенных заболеваниях COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, что подтверждается QR -кодом, или отрицательного результата лабораторных обследований материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты посещения, что подтверждается QR-кодом, и осуществления проверки QR-кода исполнителем услуг на соответствие данных с документом, удостоверяющим личность посетителя (потребителя);";

3) абзац 1 пункта 2 указа после текста "пунктом 1 настоящего указа," дополнить текстом "за исключением дополнительных ограничений, установленных настоящим указом,";

4) в подпунктах 2 и 3 пункта 2, пункте 3.1 указа текст "сертификата о вакцинации против COVID-19 или сведений о перенесенных заболеваниях COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, что подтверждается QR-кодом, полученным с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)," заменить текстом "сертификата о вакцинации против COVID-19, что подтверждается QR-кодом, или сведений о перенесенных заболеваниях COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, что подтверждается QR-кодом,";

5) пункт 2.1 указа после текста "указанных в" дополнить текстом "пункте 1.1,";

6) дополнить указ пунктами 3.2 и 3.3 следующего содержания:

"3.2. В период с 30 октября по 7 ноября 2021 года:

3.2.1. Приостановить:

1) проведение концертов;

2) проведение спортивных мероприятий с участием зрителей;

3) деятельность торговых, торгово-развлекательных центров, рынков и ярмарок, за исключением осуществления торговли дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также за исключением деятельности следующих объектов, находящихся в них:

объектов, реализующих продовольственные товары;

аптек и аптечных пунктов;

объектов, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи, спутникового телевидения и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), оборудования, а также выполняются работы по их ремонту и обслуживанию;

объектов, реализующих зоотовары (товары для животных);

объектов, реализующих цветочную продукцию;

объектов торговли, в которых реализуется и осуществляется ремонт средств коррекции зрения и технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия;

4) деятельность объектов розничной торговли непродовольственными товарами, за исключением осуществления торговли дистанционным способом, в том числе с условием доставки и самовывоза, а также за исключением деятельности следующих объектов:

аптек и аптечных пунктов;

объектов торговли, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи, спутникового телевидения и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), оборудования, а также выполняются работы по их ремонту и обслуживанию;

нестационарных объектов торговли, площадь которых менее 9 кв. м.;

объектов, реализующих зоотовары (товары для животных);

объектов торговли горюче-смазочными материалами;

объектов, реализующих цветочную продукцию;

объектов торговли, в которых реализуется и осуществляется ремонт средств коррекции зрения и технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия;

5) деятельность школьных (оздоровительных) лагерей дневного пребывания, за исключением работы дежурных групп для обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования, перечень которых устанавливается министерством образования Тульской области;

6) деятельность образовательных организаций, реализующих программы дошкольного общего образования, за исключением работы в форме дежурных групп, перечень которых устанавливается министерством образования Тульской области;

7) деятельность образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования;

8) деятельность образовательных организаций, реализующих программы профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные и профессиональные программы, за исключением реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий или электронного обучения.

3.2.2. Установить, что заселение лиц старше 18 лет в гостиницы и иные средства размещения, расположенные на территории Тульской области, осуществляется при условии наличия сертификата о вакцинации против COVID-19, что подтверждается QR-кодом, или сведений о перенесенном заболевании COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, что подтверждается QR-кодом, или отрицательного результата лабораторных обследований материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты заселения, что подтверждается QR -кодом, и осуществления его проверки представителем исполнителя на соответствие данных с документом, удостоверяющим личность потребителя гостиничных услуг.

3.2.3. Установить, что деятельность (предоставление услуг) спортивных клубов (залов), тренажерных залов, фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных бассейнов осуществляется при условии наличия у посетителей старше 18 лет сертификата о вакцинации против COVID-19, что подтверждается QR-кодом, или сведений о перенесенном заболевании COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, что подтверждается QR-кодом, и осуществления его проверки представителем исполнителя на соответствие данных с документом, удостоверяющим личность посетителя.

3.3. Определить режим работы организаций культуры и здравоохранения, находящихся на территории Тульской области, за исключением федеральных учреждений культуры, в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года:

1 ) для организаций культуры, находящихся на территории Тульской области, за исключением федеральных учреждений культуры, режим работы соответствует установленному режиму работы в рабочие, выходные и нерабочие праздничные дни;

2 ) для организаций здравоохранения, находящихся на территории Тульской области, за исключением федеральных учреждений здравоохранения:

30 октября 2021 года и 6 ноября 2021 года - оказание амбулаторной помощи с 8-00 до 18-00;

31 октября 2021 года и 4 ноября 2021 года - оказание амбулаторной помощи с 9-00 до 15-00;

1, 2, 3 ноября 2021 года - оказание амбулаторной помощи

с 8-00 до 20-00, включая специализированную помощь;

5 ноября 2021 года - оказание амбулаторной помощи с 8-00 до 18-00, включая специализированную помощь.";

7) в пункте 9 указа текст "65 лет и старше" заменить текстом "60 лет и старше, беременным женщинам, а также лицам, имеющим хронические заболевания,";

8) в пункте 10 указа:

дополнить абзацами 3, 4 следующего содержания:

"освободить работников, проходящих вакцинацию против COVID -19, от работы на два дня с сохранением заработной платы;

с учетом характера работы обеспечить в соответствии с трудовым законодательством перевод на дистанционный режим работы невакцинированных против COVID-19 работников в возрасте 60 лет и старше, работников, имеющих хронические заболевания;";

текст "65 лет и старше" заменить текстом "60 лет и старше, работников, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации против COVID-19 (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета, а также беременных женщин".

2. Указ вступает в силу с 27 октября 2021 года.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







