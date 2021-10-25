Украина может поставить в Молдавию 700 миллионов кубометров газа

Украинский газовый оператор "Нафтогаз" и молдавская компания Energocom подписали рамочное соглашение о возможности поставок в Молдавию до 700 миллионов кубометров газа "в случае необходимости". Об этом 25 октября сообщает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на свои источники в правительстве Украины.

Как следует из соглашения, "Нафтогаз" намерен продавать Молдавии газ, приобретенный в Европе, делая это "с прибылью для компании".

Соглашение заключено на фоне неблагоприятной ситуации с газом на мировых рынках.

Согласно заявлению компании "Молдавгаз", потребление в республике временно превышает объемы поставок из России. С 13 октября в Молдавии введен "тревожный режим", а 22 октября правительство Молдавии попросило парламент одобрить введение режима ЧП. Это позволит ускоренно выделить средства из бюджета на закупку дополнительных объемов газа, необходимых для поддержания давления в газопроводе.

В настоящее время продолжаются переговоры России и Молдавии о продолжении поставок. Как заявил 25 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "как-то продолжать диалог надо. Все позиции хорошо понятны: позиция российской стороны, "Газпрома", предельно понятна, предельно проста. Это коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки. Поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться".