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25.10.2021 13:48
Рубрика: В мире

Украина может поставить в Молдавию 700 миллионов кубометров газа

Текст: Константин Волков

Украинский газовый оператор "Нафтогаз" и молдавская компания Energocom подписали рамочное соглашение о возможности поставок в Молдавию до 700 миллионов кубометров газа "в случае необходимости". Об этом 25 октября сообщает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на свои источники в правительстве Украины.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Как следует из соглашения, "Нафтогаз" намерен продавать Молдавии газ, приобретенный в Европе, делая это "с прибылью для компании".

Соглашение заключено на фоне неблагоприятной ситуации с газом на мировых рынках.

Согласно заявлению компании "Молдавгаз", потребление в республике временно превышает объемы поставок из России. С 13 октября в Молдавии введен "тревожный режим", а 22 октября правительство Молдавии попросило парламент одобрить введение режима ЧП. Это позволит ускоренно выделить средства из бюджета на закупку дополнительных объемов газа, необходимых для поддержания давления в газопроводе.

В настоящее время продолжаются переговоры России и Молдавии о продолжении поставок. Как заявил 25 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "как-то продолжать диалог надо. Все позиции хорошо понятны: позиция российской стороны, "Газпрома", предельно понятна, предельно проста. Это коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки. Поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться".

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