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Рубрика: В мире

Украина угрожает Москве ракетами

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8595)
Украина готова устраивать диверсии и теракты на территории России, а также нацеливает на нашу страну свои ракеты. Такие планы есть у официального Киева, если верить советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу, исполняющему также роль спикера украинской делегации на переговорах в Минске.

Выступая на телеканале "Дом", который команда Зеленского создавала с целью "интеграции населения Донбасса", Арестович рассказал о некой новой ракетной программе и о том, что украинские оперативно-тактические ракеты смогут достигать Москвы и обязательно будут на нее направлены. При этом он дал понять, что отдает себе отчет в провокации военной угрозы для России. Немногим ранее, в эфире Youtube-канала Politeka он заявил, что "русских нужно вышвырнуть из Украины", имея в виду граждан и бизнес, и пригрозил возможными подрывами газопроводов и линий электропередачи на территории России.

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Относиться к заявлениям Арестовича всерьез не позволяет его статус: фактически он работает на общественных началах и не считается официальным лицом. Вдвойне неубедительна и биография персонажа: травести-актер и блогер широкого профиля, сделавший в 2017 году заявление, что в течение трех лет врал подписчикам о "российской угрозе". Но если тогда его слушали сторонники Петра Порошенко, то теперь непотопляемый Арестович вещает на тающий электорат президента Зеленского, когда самому президенту и его окружению нечего сказать по сути, чем создает иллюзию "близости к телу" и допущенности к украинской военной тайне.

С другой стороны, скандальные выступления Арестовича не так безобидны, поскольку звучат в унисон с рядом высокопоставленных западных деятелей, обещающих Украине поддержку и оружие. И если самому Зеленскому в их сценарии отведена роль безмолвной марионетки, то его внештатный советник Арестович - это голос, передающий потаенные мечты и планы нынешнего руководства Незалежной. Арестович демонстрирует публично уровень мыслительного процесса в офисе Зеленского, и этот уровень не может не настораживать.

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