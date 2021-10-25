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25.10.2021 20:01
Рубрика: Общество

Ульяновские студенты будут изучать искусственный интеллект

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8595)
Магистерские программы по разработке и использованию систем искусственного интеллекта запускает Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ). Вуз выиграл грант под этот проект. В нем также предусмотрено повышение квалификации преподавателей.

В новом учебном году магистранты УлГТУ смогут получить образование по пяти программам, бакалавры - по двум. Чему научат? Студенты узнают, как работать в области анализа больших данных, автоматизации проектирования, бизнес-аналитики, робототехнике и сенсорике.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- Сейчас в регионах - дефицит профильных специалистов для развития сферы информационных технологий, - отметила ректор университета Надежда Ярушкина. - Перед нашим университетом и вузами-партнерами стоит стратегически важная задача - обеспечить российский региональный рынок технологий искусственного интеллекта квалифицированными кадрами.

Разумеется, успехи в подобных конкурсах не возникают на пустом месте. В регионе отрасль информационных технологий представлена неплохо: более тысячи компаний, и 177 из них аккредитованы в министерстве цифрового развития, связи и коммуникаций.

При этом основное ядро ульяновских стартапов создано именно выпускниками УлГТУ, или "Политеха", как многие называют его по старинке.

Подготовка специалистов в IТ-сфере, по сути, зарождалась еще в виде специальности "Электрические и механические счетно-решающие машинные устройства" на радиотехническом факультете. А в 1995 году был создан факультет информационных систем и технологий.

Общество Образование

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