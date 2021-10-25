Университеты призваны объединить науку, бизнес и общество

На университеты сейчас возлагают повышенные ожидания: они должны вести прикладные и фундаментальные исследования, быть не только реакторами знаний, но и ядром инновационных спиралей, объединяющими бизнес, науку и общество, выращивать технологические стартапы, создавать научные центры мирового уровня и, наконец, обучать навыкам, которые будут востребованы в будущем.

Нужна экосистема

Такие разносторонние требования диктует новая технологическая парадигма, в которую многие государства вошли еще несколько лет назад. Ее эффекты проявятся уже в ближайшие годы, отбросив на задворки глобальных цепочек создания добавленной стоимости отстающих и дав колоссальную фору тем странам, которые выбрали правильные приоритеты. Одна из ключевых черт надвигающегося будущего - цифровые технологии, которые радикально меняют производственные процессы, бизнес-модели, расширяют доступность и свойства продуктов и услуг, трансформируют структуру издержек. Считается, что именно они позволят преодолеть существующие разрывы в отечественной инновационной системе и помогут вузам реализовать их непростую миссию.

Расходы на образование в 2019 году составили 4,2 процента от ВВП, что значительно меньше, чем у лидеров - Норвегии, Великобритании, Франции, Германии и даже Польши

Важной особенностью эффективного применения цифровых решений является то, что сами по себе они недостаточны: нужна соответствующая экосистема, большое количество участников и наличие компетенций и кадров. Иначе можно попасть в так называемый "эффект факса" - если он установлен только в одном офисе, толку от него не будет. И если цифровым технологиям в последнее время наша страна уделяет существенное внимание, то готовность людей их использовать и воспринимать часто выпадает из зоны внимания.

Ставка на человеческий капитал и его качество стала безусловным приоритетом по всему миру: так, по оценкам недавно вышедшего ежегодного доклада ОЭСР Education at a Glance: 2021, способность преподавателей использовать все возможности технологических инноваций станет решающей в цифровой трансформации образовательного сектора. По данным статистического сборника НИУ ВШЭ "Индикаторы образования: 2021", расходы на образование в 2019 году в России составили 4,2 процента от валового внутреннего продукта, что значительно меньше, чем у лидеров - Норвегии (8,9 процента), Великобритании (6,7 процента), Франции (6 процентов), а также Германии (5,2 процента) и даже Польши (5,1 процента). При этом показатели, характеризующие ресурсную сторону инноваций, у нашей страны исторически выше, чем индикаторы их результативности. Всемирная организация интеллектуальной собственности вместе с рядом партнеров уже второе десятилетие издает Глобальный инновационный индекс.

В нем Россия в последние годы по ресурсам инноваций занимает места в диапазоне от 41 до 43, а по результатам - в интервале 51-59. Итоговое место относительно прошлогоднего повысилось на две позиции (45-е среди 133 стран, участвующих в рейтинге). Но этого недостаточно, чтобы совершить научно-технологический прорыв, о котором говорил президент, и который позволил бы нашей стране войти в когорту если не лидеров, то хотя бы уверенных "хорошистов" новой технологической революции.

На этом фоне крайне низкий уровень владения цифровыми навыками российского общества задает общий тон нашего цифрового развития: по данным Института статистических исследований и экономики знаний Научно-исследовательского университета "Высшая школа экономики", по этому показателю мы находимся на третьем месте от конца, обогнав только Румынию и Болгарию и уступив таким странам, как Греция и Кипр, а не только лидерам - Нидерландам и Финляндии.

Университет в цифре

Если на уровне страны цифровую экономику еще предстоит развивать, то в рамках отдельно взятого университета такую трансформацию можно провести гораздо быстрее. Задачи по цифровизации стоят в приоритете большинства ведущих университетов мира, включая лидеров инновационного развития - Стэнфорд, MIT, Гарвард.

Технологии должны помогать сотруднику вуза, а не превращать его жизнь в цифровое рабство

Однако наши зарубежные партнеры все время подчеркивают, что технологии должны помогать сотруднику вуза, а не превращать его жизнь в цифровое рабство, когда, например, электронный документооборот не заменяет, а дублирует бумажный.

Успешным примером цифровой трансформации выступает НИУ ВШЭ. Уже несколько лет преподавателям и сотрудникам доступны многочисленные электронные сервисы, открывающие удаленный доступ ко всем возможностям университета: от заказа справок и подписания документов до подачи заявок на конкурсы и гранты научного фонда.

Общение со студентами, кроме чатов и электронной почты, может вестись через удобную систему LMS, которая постоянно совершенствуется и "умнеет", позволяя не только размещать курсовые и дипломные работы, презентационные материалы, но фиксировать и весь цифровой след курса.

Особенно это стало полезно во времена пандемии. Не за горами - умный единый личный кабинет (ЕЛК Smart Point), продвинутые сервисы BPM, мобильное приложение HSE App, обеспечивающее принцип "Цифровая Вышка в кармане", сервисы биометрии для тех, кто "опять забыл студенческий дома" или автоматическое внесение публикаций в базы данных цитирования.

Отдельного внимания заслуживает портал НИУ ВШЭ, который, по оценке его директора Дмитрия Коптюбенко, собирает два миллиона активных пользователей в месяц, содержит миллион страниц контента и является крупнейшим в России вузовским сайтом. А тем, кто испытывают трудности в освоении новых технологий, помогают "цифровые ассистенты" из числа продвинутых студентов.

Для ребят это отличная возможность понять работу вуза "изнутри" и не только научиться топовым навыкам от маститого профессора, но и чему-то научить.

Близко ли "прекрасное далеко"

Выбор приоритетов трансформации, тем более цифровой - дело серьезное. Во всем мире уже несколько десятилетий широко используется форсайт - научно обоснованная методология, позволяющая не только прогнозировать глобальные тренды будущего, но и вовлекать в его формирование ключевых стейкхолдеров - вузы, науку, общество, бизнес, государство. Так, например, Университет Манчестера вовремя "схватил" тренды, связанные с графеном, создав у себя соответствующую лабораторию. А Университет Турку спланировал свою стратегию по цифровой трансформации в рамках треугольника: "люди - коллаборация - результаты".

В ближайшие 5-7 лет, скорее всего, расширятся возможности прохождения обучения удаленно, снизятся барьеры посещения лекций ведущих вузов мира

Опираясь на результаты Прогноза научно-технологического развития России на период до 2030 года, в НИУ ВШЭ семь лет назад создали магистерскую программу "Управление в сфере науки, технологий, инноваций", а один из участников прогноза - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого стал ключевым разработчиком первого в мире стандарта цифровых двойников изделий, утвержденного Росстандартом в сентябре 2021 года.

Разброс видения будущего образования велик: от оценок консервативных экспертов, утверждающих, что "ничего особенно не поменяется" и "лучше бы вернули то, как было" до футурологических ожиданий технооптимистов, строящих открытые онлайн-университеты для населения всего земного шара с возможностью загрузить знания непосредственно в мозг человека.

В ближайшие 5-7 лет, скорее всего, расширятся возможности прохождения обучения удаленно. Скорее всего, снизятся и барьеры посещения лекций ведущих вузов мира, увеличатся адаптивность и учет существующих особенностей каждого человека, которые в совокупности с активным применением нейротехнологий, виртуальной и дополненной реальности, предиктивной аналитики на основе анализа больших данных позволят образованию перейти на новую ступень развития.

Однако никто не отменял личность преподавателя, его способность заинтересовать, увлечь студентов, стать наставником и включить их в экосистему своего курса - и пандемия показала это, как никогда прежде, наглядно. Цифра уже вряд ли уйдет из нашей повседневной жизни, но и заменить человеческое общение и "контакт глаз" пока что не сможет.