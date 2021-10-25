Управляющие компании будут проверять при резком росте жалоб жителей

Новости

Путин и Джонсон обсудили климат, Украину, Иран и Афганистан 19:00
Представительница Гаркалина опровергла слова об ухудшении его состояния 18:52
В Сети появился новый кадр из "Ведьмака" 18:40
Еще 35 военных медиков направили в Тульскую область для борьбы с COVID-19 18:33
Минздрав РФ: Из-под завалов дома в Набережных Челнах извлекли ребенка 18:30
Госдума будет рассматривать бюджеты фондов отдельно от бюджета РФ 18:22
Два человека могут находиться под завалами после взрыва в Набережных Челнах 18:10
В Подмосковье отменяются выставочные и культурные мероприятия 18:06
Парики и деревянные сувениры: что начала поставлять за рубеж Россия 17:57
В Набережных Челнах произошел взрыв газа в жилом доме 17:53
Наталия Орейро получила российский паспорт 17:44
Видео: Сергея Безрукова отпустили из больницы 17:33
Власти Молдавии проведут ревизию долгов перед "Газпромом" 17:29
Жители острова Пасхи проголосовали против возвращения туристов 17:20
Генсек ООН осудил переворот в Судане 16:51
Попова отказалась считать нерабочие дни в России локдауном 16:47
Виктор Лошак будет вести программу "Очень личное" на ОТР 16:36
Вирусолог рассказал, кто и почему болеет коронавирусом бессимптомно 16:35
Вулкан на канарском острове Пальма образовал новый поток лавы 16:33
Попова рассказала о защитном уровне антител к коронавирусу 16:15
Астрахань и Калмыкию может накрыть смог от пожаров в Казахстане 16:11
На Кипре россиянина обвинили в нападении на полицейского 15:59
Роскомнадзор пока не планирует "тормозить" YouTube 15:56
Синоптики прогнозируют потепление в Москве до +14 15:55
Минкульт утвердил новую форму кинобилета 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
25.10.2021 18:44
Рубрика: Экономика

Управляющие компании будут проверять при резком росте жалоб жителей

Текст: Марина Трубилина
Ситуации, когда госжилнадзор будет проводить внеплановые проверки коммунальных организаций, определил Минстрой.

Проектом приказа ведомства устанавливается пять признаков того, что коммунальная организация, вероятно, некачественно работает и госжилнадзору необходимо провести ее внеплановую проверку. Во-первых, такие проверки грозят организациям, если за месяц, полугодие или год количество жалоб от жителей дома, от органов власти на ее работу или же сообщений о различных нарушениях в СМИ увеличилось в два или более раза. Это свидетельствует о высоких рисках наступления негативных последствий, отмечается в пояснительной записке к документу, так как работа с выполнением заявок потребителей направлена на устранение аварий, проведение ремонта, а отсутствие такой работы многократно повышает риски причинения вреда здоровью и имуществу граждан и иных лиц.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Как собственники квартир смогут проверить надежность управляющей компании

Насторожит госжилнадзор поступление в течение трех месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания, обсуждавшего одни и те же вопросы. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений, полученных от жителей, органов власти или СМИ той информации, которая размещена коммунальной организацией в ГИС ЖКХ. Также поводом для внеплановой проверки будет отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации в ГИС ЖКХ. Это может говорить о фактическом прекращении деятельности по управлению домом (например, председатель ТСЖ сложил полномочия).

Кроме того, внеплановые проверки будут проводиться при признаках банкротства организации.

Экономика ЖКХ

Главное сегодня

Попова рассказала о защитном уровне антител к коронавирусу
Песков: РФ и Молдавия должны продолжить диалог по газу
МИД РФ: Суданцы сами могут решить внутренние проблемы
Роспотребнадзор назвал условие для снятия ограничений в Петербурге
На въездах в Севастополь установят блокпосты для проверки QR-кодов
Необычный маршрут: Круиз для дальнобойщиков и авантюристов
ПФР дал рекомендации, как получить наиболее высокую пенсию