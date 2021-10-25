Управляющие компании будут проверять при резком росте жалоб жителей

Проектом приказа ведомства устанавливается пять признаков того, что коммунальная организация, вероятно, некачественно работает и госжилнадзору необходимо провести ее внеплановую проверку. Во-первых, такие проверки грозят организациям, если за месяц, полугодие или год количество жалоб от жителей дома, от органов власти на ее работу или же сообщений о различных нарушениях в СМИ увеличилось в два или более раза. Это свидетельствует о высоких рисках наступления негативных последствий, отмечается в пояснительной записке к документу, так как работа с выполнением заявок потребителей направлена на устранение аварий, проведение ремонта, а отсутствие такой работы многократно повышает риски причинения вреда здоровью и имуществу граждан и иных лиц.

Насторожит госжилнадзор поступление в течение трех месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания, обсуждавшего одни и те же вопросы. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений, полученных от жителей, органов власти или СМИ той информации, которая размещена коммунальной организацией в ГИС ЖКХ. Также поводом для внеплановой проверки будет отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации в ГИС ЖКХ. Это может говорить о фактическом прекращении деятельности по управлению домом (например, председатель ТСЖ сложил полномочия).

Кроме того, внеплановые проверки будут проводиться при признаках банкротства организации.