В Анталье семерых россиян арестовали по подозрению в поджоге леса

Группа из семи российских туристов была арестована в провинции Анталья по подозрению в поджоге леса во время прогулки по Ликийской тропе - популярному пешеходному маршруту вдоль средиземноморского побережья.

Как пишут сами туристы в соцсетях, "на пути по ликийской тропе мы увидим пожар и пытались его затушить, вызвали 911, по дороге нас задержали местные жители и вызвали жандармов. В итоге после разбирательства суд назначил арест и нас отправили в тюрьму. Бесплатные адвокаты не говорят даже на английском. Мы едем в тюрьму, скоро не будет связи".

По словам туристов, им угрожает срок от двух до семи лет.