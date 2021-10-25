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25.10.2021 10:15
Рубрика: В мире

В Анталье семерых россиян арестовали по подозрению в поджоге леса

Текст: Константин Волков

Группа из семи российских туристов была арестована в провинции Анталья по подозрению в поджоге леса во время прогулки по Ликийской тропе - популярному пешеходному маршруту вдоль средиземноморского побережья.

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Как пишут сами туристы в соцсетях, "на пути по ликийской тропе мы увидим пожар и пытались его затушить, вызвали 911, по дороге нас задержали местные жители и вызвали жандармов. В итоге после разбирательства суд назначил арест и нас отправили в тюрьму. Бесплатные адвокаты не говорят даже на английском. Мы едем в тюрьму, скоро не будет связи".

По словам туристов, им угрожает срок от двух до семи лет.

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