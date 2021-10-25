В Болгарии вводят обязательное тестирование школьников на коронавирус, а также ковид-сертификаты для педагогов. Об этом 25 октября заявили на брифинге министр здравоохранения страны Стойчо Кацаров и министр образования и науки Николай Денков.

Со следующей недели власти Болгарии планируют вернуть в школы учащихся с 1 по 4 классы, введя массовое тестирование. Оно, как пообещал Кацаров, станет "максимально щадящим".

"Тесты для детей будут максимально щадящими, будет проводиться анализ слюны без дополнительного физического воздействия. На начальном этапе будут приобретены 13 миллионов тестов, а анализы будут проводиться дважды в неделю", - отметил Кацаров.

Что касается преподавателей, то для них станут вводить "зеленые сертификаты". Тех из них, кто не вакцинировался или не переболел, станут тестировать два раза в неделю.

В настоящее время в Болгарии растет число заболеваний коронавирусом, в связи с чем больницы оказались перегружены. В настоящее время болеют около 80 тысяч человек, из них почти 7 тысяч находятся в больницах, а 600 - в отделениях реанимации. За время пандемии от последствий коронавируса скончались свыше 23 тысяч человек. Полностью вакцинировано порядка 20 процентов населения.