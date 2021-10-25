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25.10.2021 00:39
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали о приближении новой "волны тепла"

Текст: Ольга Игнатова
Власть очередного атлантического циклона на европейской части территории России завершается. Он уходит на Урал. Но за ним распространился холодный воздух. Поэтому в начале недели в ночные часы в центральных областях будет подмораживать, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В понедельник в центре дневная температура составит всего 0 - плюс 5 градусов, что ниже климатической нормы. При этом при росте атмосферного давления прекратятся осадки.

Фото: Telegram/ Янина Павленко | Ялта
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Но потепление уже близко. На европейскую территорию выходит другой атлантический циклон с теплым воздухом. Поэтому во вторник в столичном регионе днем уже плюс 4-9 градусов. В среду такая же температура. Потеплеет и ночью - до плюс 4 градусов.

В четверг, 28 октября, продолжится повышение температуры до плюс 7-12 градусов, что уже соответствует погоде начала октября. Ночью - плюс 2-7 градусов.

29 октября ночью будет плюс 4-9 градусов, днем - плюс 10-12 градусов, ветрено и небольшой дождь.

Относительно теплая погода в центре европейской территории сохранится до конца октября. Днем температура воздуха будет повышаться до плюс 12 градусов и даже выше. По ночам тоже тепло - плюс 4-9 градусов. И в последние дни октября, по предварительным расчетам, осадков не ожидается.

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