В Гидрометцентре рассказали о приближении новой "волны тепла"

Власть очередного атлантического циклона на европейской части территории России завершается. Он уходит на Урал. Но за ним распространился холодный воздух. Поэтому в начале недели в ночные часы в центральных областях будет подмораживать, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В понедельник в центре дневная температура составит всего 0 - плюс 5 градусов, что ниже климатической нормы. При этом при росте атмосферного давления прекратятся осадки.

Но потепление уже близко. На европейскую территорию выходит другой атлантический циклон с теплым воздухом. Поэтому во вторник в столичном регионе днем уже плюс 4-9 градусов. В среду такая же температура. Потеплеет и ночью - до плюс 4 градусов.

В четверг, 28 октября, продолжится повышение температуры до плюс 7-12 градусов, что уже соответствует погоде начала октября. Ночью - плюс 2-7 градусов.

29 октября ночью будет плюс 4-9 градусов, днем - плюс 10-12 градусов, ветрено и небольшой дождь.

Относительно теплая погода в центре европейской территории сохранится до конца октября. Днем температура воздуха будет повышаться до плюс 12 градусов и даже выше. По ночам тоже тепло - плюс 4-9 градусов. И в последние дни октября, по предварительным расчетам, осадков не ожидается.