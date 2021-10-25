В Госдуме подготовили новый бюджет к первому чтению

На заседании 28 октября Госдуме предстоит рассмотреть в первом чтении проект федерального бюджета на 2022-2024 годы. Рекомендацию ему дал профильный комитет по бюджету и налогам. Основной финансовый документ поддержала и фракция "Единая Россия", обсудив его с главой Минфина Антоном Силуановым. В ЕР заявили о ряде предложений, которые надо учесть при рассмотрении бюджета.

"Комитет завершает работу по рассмотрению проекта бюджета, - сообщил журналистам глава профильного комитета Андрей Макаров. - Самое главное, что сегодня мы можем точно констатировать, что все социальные обязательства государства, безусловно, обеспечены финансово независимо от любых условий экономики, какие бы они не были на мировом рынке".

Он заверил, что, к примеру, пенсионерам не надо будет бросаться к телевизору утром, чтобы смотреть, какая цена на нефть на Нью-Йоркской бирже - пенсию в гарантированном объеме они получат вне зависимости от котировок.

Какие приоритеты должны быть у бюджета и что нужно рассмотреть дополнительно, подробно обсудило парламентское большинство. Участник заседания - председатель Госдумы Вячеслав Володин - выразил уверенность, что в рамках рассмотрения проекта необходимо учесть все вопросы, связанные со здоровьем граждан. Он поручил комитетам по охране здоровья, а также по бюджету и налогам детально предложить, как это сделать. "Чтобы мы с вами понимали, что эти вопросы не только будут решены, но и дальше будут находиться на постоянном контроле", - подчеркнул Володин.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин назвал приоритетными вопросы повышения благосостояния граждан и развития экономики. Эти темы, уверен он, должны найти полное отражение в бюджете.

"Необходимо сделать все, чтобы мы смогли решить вопросы и проблемы наших граждан, обязательства, которые были взяты в ходе избирательной кампании", - напомнил Володин.

Спикер, кроме того, заявил о необходимости уйти от лозунгов и популистских рассуждений к конкретным предложениям, которые можно будет учесть в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении.

"Цель этой работы - повысить эффективность использования бюджетного рубля в решении вопросов, которые стоят перед страной", - сказал он.

Конкретные предложения сформулировала "Единая Россия" (партия и ее фракция). Наряду с поддержкой бюджета депутаты от ЕР предложат Госдуме проект постановления, в котором укажет ряд приоритетных направлений.

Ко второму чтению планируется увеличить финансирование программы социального развития сила, развития спортивной инфраструктуры на селе и в малых городах, строительства дорог в регионах, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Руководитель фракции Владимир Васильев назвал еще одно направление для проработки. Он обратил внимание на то, что очень много средств остается не освоенными. "Приведем пример: еще с Олимпийских игр в одном уважаемом ведомстве 2 миллиарда денег лежат и не осваиваются", - отметил он.

Поддержать документ и организовать его доработку с учетом указанных направлений фракции ранее поручил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Он добавил, что приоритетами должны также стать "поддержка семей с детьми, развитие здравоохранения, помощь регионам".

Со своей стороны министр финансов Антон Силуанов заявил, что на заседании фракции при рассмотрении проекта особо затрагивался вопрос сбалансированности бюджетов регионов. "Государство должно позаботиться о том, чтобы все госуслуги оказывались качественно, будь то здравоохранение, образование, вопросы социального обеспечения, - пояснил он. - На все это должно хватить денег у субъектов РФ. И федеральный бюджет должен выстроить точную систему межбюджетного регулирования с тем, чтобы решить все финансовые вопросы".

Чтобы все задуманное было реализовано, профильные комитеты Госдумы будут ежеквартально анализировать ход исполнения федерального бюджета, чтобы обеспечить максимально эффективное расходование средств, заявил Вячеслав Володин.