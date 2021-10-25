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25.10.2021 14:30
Рубрика: Власть

В Госдуме подготовили новый бюджет к первому чтению

Текст: Татьяна Замахина
На заседании 28 октября Госдуме предстоит рассмотреть в первом чтении проект федерального бюджета на 2022-2024 годы. Рекомендацию ему дал профильный комитет по бюджету и налогам. Основной финансовый документ поддержала и фракция "Единая Россия", обсудив его с главой Минфина Антоном Силуановым. В ЕР заявили о ряде предложений, которые надо учесть при рассмотрении бюджета.

"Комитет завершает работу по рассмотрению проекта бюджета, - сообщил журналистам глава профильного комитета Андрей Макаров. - Самое главное, что сегодня мы можем точно констатировать, что все социальные обязательства государства, безусловно, обеспечены финансово независимо от любых условий экономики, какие бы они не были на мировом рынке".

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Он заверил, что, к примеру, пенсионерам не надо будет бросаться к телевизору утром, чтобы смотреть, какая цена на нефть на Нью-Йоркской бирже - пенсию в гарантированном объеме они получат вне зависимости от котировок.

Какие приоритеты должны быть у бюджета и что нужно рассмотреть дополнительно, подробно обсудило парламентское большинство. Участник заседания - председатель Госдумы Вячеслав Володин - выразил уверенность, что в рамках рассмотрения проекта необходимо учесть все вопросы, связанные со здоровьем граждан. Он поручил комитетам по охране здоровья, а также по бюджету и налогам детально предложить, как это сделать. "Чтобы мы с вами понимали, что эти вопросы не только будут решены, но и дальше будут находиться на постоянном контроле", - подчеркнул Володин.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин назвал приоритетными вопросы повышения благосостояния граждан и развития экономики. Эти темы, уверен он, должны найти полное отражение в бюджете.

"Необходимо сделать все, чтобы мы смогли решить вопросы и проблемы наших граждан, обязательства, которые были взяты в ходе избирательной кампании", - напомнил Володин.

Спикер, кроме того, заявил о необходимости уйти от лозунгов и популистских рассуждений к конкретным предложениям, которые можно будет учесть в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"Цель этой работы - повысить эффективность использования бюджетного рубля в решении вопросов, которые стоят перед страной", - сказал он.

Конкретные предложения сформулировала "Единая Россия" (партия и ее фракция). Наряду с поддержкой бюджета депутаты от ЕР предложат Госдуме проект постановления, в котором укажет ряд приоритетных направлений.

Ко второму чтению планируется увеличить финансирование программы социального развития сила, развития спортивной инфраструктуры на селе и в малых городах, строительства дорог в регионах, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Руководитель фракции Владимир Васильев назвал еще одно направление для проработки. Он обратил внимание на то, что очень много средств остается не освоенными. "Приведем пример: еще с Олимпийских игр в одном уважаемом ведомстве 2 миллиарда денег лежат и не осваиваются", - отметил он.

Поддержать документ и организовать его доработку с учетом указанных направлений фракции ранее поручил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Он добавил, что приоритетами должны также стать "поддержка семей с детьми, развитие здравоохранения, помощь регионам".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Со своей стороны министр финансов Антон Силуанов заявил, что на заседании фракции при рассмотрении проекта особо затрагивался вопрос сбалансированности бюджетов регионов. "Государство должно позаботиться о том, чтобы все госуслуги оказывались качественно, будь то здравоохранение, образование, вопросы социального обеспечения, - пояснил он. - На все это должно хватить денег у субъектов РФ. И федеральный бюджет должен выстроить точную систему межбюджетного регулирования с тем, чтобы решить все финансовые вопросы".

Чтобы все задуманное было реализовано, профильные комитеты Госдумы будут ежеквартально анализировать ход исполнения федерального бюджета, чтобы обеспечить максимально эффективное расходование средств, заявил Вячеслав Володин.

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