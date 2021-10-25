В ПФР напомнили о новых правилах назначения досрочной пенсии

Теперь в трудовом стаже этих категорий работников учитываются периоды профессионального обучения и дополнительного профобразования, в том числе курсы повышения квалификации.

"Главное условие, чтобы на это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли взносы на обязательное пенсионное страхование", - отметили в Пенсионном фонде.

Ранее в стаж работы, который дает право на досрочную пенсию, включались только те периоды, когда работа выполнялась постоянно в течение полного рабочего дня. "Иными словами, речь шла только об очном присутствии сотрудников на рабочем месте", - пояснили в ПФР.

При этом врачи и учителя постоянно должны проходить курсы повышения квалификации, без которых они не смогут оказывать услуги по все возрастающим стандартам. То же самое касается летчиков, машинистов и других профессий, которым нужно осваивать новую технику.