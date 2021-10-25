В ПФР разъяснили порядок выплаты пенсии по потере кормильца

Пенсия по потере кормильца выплачивается до 23 лет при условии, что получающий выплату получает образование по очной форме. Об этом рассказали в отделении ПФР по Кабардино-Балкарской республике.

При этом выплата не зависит от личных изменений в жизни. Так, академический отпуск, замужество и рождение ребенка не являются причинами для прекращения выплаты.

"Исключение - академический отпуск в связи с призывом в армию. В период службы выплата пенсии по потере кормильца приостанавливается. Возобновить ее можно при обращении в ПФР после окончания службы (в случае продолжения очного обучения)", - пояснили в Пенсионном фонде.

Кроме того, супруга умершего кормильца, получающая пенсию на себя или на ребенка, не потеряет право на выплату при вступлении в новый брак. Также право на пенсию по потере кормильца останется у детей в случае их усыновления (исключение составляют дети, оба родителя которых неизвестны - они при усыновлении право на пенсию утрачивают).

В ПФР напомнили, что граждане обязаны своевременно уведомлять об изменении фамилии, контактных данных и сроках обучения (в связи с академическим отпуском), а также обо всех причинах, влекущих прекращение выплаты пенсии или доплаты к ней (окончание учебы до 23 лет, трудоустройство и другие).