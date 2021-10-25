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25.10.2021 21:00
Рубрика: Общество

В РФ сохраняется тренд на снижение ксенофобии и радикального национализма

Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8595)
Уже давно казавшаяся нам устойчивой позитивная тенденция последних лет - спад проявлений агрессивной ксенофобии и радикального национализма - в этом году дала некоторый сбой: с февраля по август зафиксирован рост числа нападений по ксенофобским мотивам. Положительная тенденция, похоже, не сломлена: таких случаев не больше двух десятков, но в прошлом году за этот период их было всего 7 (в этом - 17). Пострадали в них в прошлом году 8 человек, а в этом - 19. Среди очевидных положительных результатов последнего времени - сокращение числе жертв насилия на Северном Кавказе, положительные тренды в межэтнических отношениях в Крыму. Эти данные привел на "круглом столе" "Предупреждение агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России" член СПЧ при президенте РФ, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод.

Заместитель председателя Научно-экспертного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин считает, что причина нарастающих негативных случаев может скрываться в том, что во времена пандемии, как фиксируют опросы общественного мнения, доминирующим становится чувство тревоги. А тревога довольно часто находит выход в негативном восприятии межнациональных отношений. По его мнению, тренд на снижение ксенофобии и радикального национализма, как результат продуманной политики межнациональных отношений последних лет, все-таки сохраняется.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Адекватной" назвал реакцию на пандемийную ситуацию религиозных организаций в России заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН по научной работе, председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей Мельников. Но зато в Черногории и на Украине на фоне ковида активизировалась борьба с канонической церковью в стране. Такие случаи надо внимательно "мониторить", уверен он.

Несмотря на то, что во время выборов в Госдуму, кандидаты, в общем, не прибегали к провокационному использованию ксенофобских настроений, по мнению заместителя председателя Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председателя Духовного собрания мусульман России муфтия Альбира Крганова, искушение в связи с этим возникало.

Ксенофобские призывы надо отслеживать не только в СМИ, но и соцсетях

Например, среди предвыборных обещаний могло прозвучать, что храм той или иной веры не появится в нашем городе. Такие ситуации тоже надо отслеживать, считает Крганов, и не только в СМИ, которые уже давно выдержаны в своих высказываниях, но и соцсетях. Он также предложил создать в парламенте комиссию по делам миграции, и это предложение поддержали все участники "круглого стола". Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох видит выход в "оргнаборах" трудовых мигрантов, которые уже довольно успешно проведены в Узбекистане. Иосиф Дискин подчеркнул, что сегодня в России нужны мигранты, способные к социальной интеграции. "Проблемы возникают не с первым поколением, они еще помнят ужасные условия жизни в "стране исхода", - сказал он. - Но когда детям мигрантов исполняется 15-17 лет, вот тут и сказывается их плохое образование, малые возможности..." По его мнению, стоило бы сделать ставку на помощь детям мигрантов в занятиях в спортивных секциях и в оплате таких занятий.

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