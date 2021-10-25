В Риге прекратил вещание Первый балтийский канал

Даже штормовой вихрь коронавирусной пандемии, который очередной волной уже накрыл побережье Рижского залива, не добавляет здравого смысла в политические интриги правящей элиты Латвии. На это обращают внимание и оппозиционные депутаты в парламенте этой прибалтийской республики, вынужденные признать, что решение Совета по электронным СМИ Латвии аннулировать лицензию на вещание русскоязычного Первого балтийского канала (ПБК) в стране нарушает стандарты Евросоюза.

Но национально озабоченная элита, констатируют аналитики, судя по всему, окончательно потеряла ориентиры на местности: гребет, а берега не видит. Борис Цилевич, представляющий в сейме социал-демократическую партию "Согласие", напоминает, что еще "в прошлом году, когда возникла необходимость быстро распространить информацию о пандемии, именно национальный совет по электронным СМИ попросил ПБК включить в свои программы новости, подготовленные общественным Латвийским телевидением".

Это, по его мнению, которое приводит ТАСС, значительно увеличило аудиторию русскоязычных слушателей и помогло многим жителям получить жизненно важную информацию. А сейчас, когда ситуация намного хуже и сложнее, отмечает депутат, тот же самый совет принимает решение о лишении лицензии ПБК, то есть о закрытии последнего латвийского канала, вещающего на русском языке. "В то самое время, когда даже в правительстве признают катастрофический провал коммуникации с населением", - говорится в заявлении депутата, обнародованном на портале "Согласия" в Facebook.

Парламентарий напоминает в этой связи: "международные стандарты предусматривают, что люди, говорящие на разных языках, имеют право использовать источники информации и СМИ на разных языках по своему выбору. Свобода слова включает в себя не только право распространять информацию и идеи, но и свободу выбора формы такого распространения, включая язык. Эти стандарты основаны не только на каких-то идеалистических соображениях, но и на чисто практических: человек имеет право выбирать источники информации, и только информированный человек может ответственно вести себя по отношению к другим членам общества", - констатирует Цилевич.

По оценке политика, "нарушение этих принципов, попытки искоренить традиционную многоязычность Латвии не только ограничивают права людей, говорящих на разных языках, но и подрывают демократические основы и жизнеспособность самого общества".

Национализм, утверждает ветеран латвийского парламентаризма, "всегда вреден и опасен, в том числе и для тех людей, кого националисты вроде как пытаются защищать и поддерживать. И нынешняя ситуация это еще раз показывает".

Остается напомнить, что латвийский ПБК был создан в этой почти двухмиллионной республике для вещания российского Первого канала в странах Балтии. Мотивируя столь радикальное решение, национальный совет в конце минувшей недели сообщил, что в течение года в деятельности ПБК было выявлено, якобы, три "существенных нарушения закона об электронных СМИ". Так что, судя по всему, только до трех "блюстители чистоты" национального эфира еще и не разучились считать.