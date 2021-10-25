В Ространснадзоре ответили на жалобы владельцев посадочных площадок

Высокие затраты на обеспечение безопасности посадочных площадок, о которых говорят их владельцы, не находят подтверждения, сообщили "РГ" в Ространснадзоре.

"Жалобы владельцев посадочных площадок не подкрепляются обоснованными расчетами затрат на реализацию Требований 1603", - отметили в ведомстве.

Как пояснили в Ространснадзоре, требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе к антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта, не подлежащих категорированию, были утверждены постановлением правительства РФ от 05 октября 2020 года № 1603. Объектам транспортной инфраструктуры, попадающим под действие этих требований, в частности, малым аэропортам, присвоен низкий риск, потому плановые контрольные мероприятия не проводятся.

Но если к аэропортам, в том числе с малой интенсивностью полетов, применяются Требования по обеспечению транспортной безопасности, утвержденные постановлением правительства от 5 октября 2020 № 1605, которые ранжируют требования в зависимости от категории аэропорта, то для посадочных площадок и вертодромом дублирующие требования авиационной и транспортной безопасности вообще отсутствуют.

Ространснадзор в составе межведомственной рабочей группы по совершенствованию законодательства в области обеспечения транспортной безопасности участвует в рассмотрении нового проекта Требований по обеспечению транспортной безопасности для объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта, не подлежащих категорированию. В ходе этой работы по результатам правоприменительной практики будут устранены противоречия, а также оптимизирован порядок практического применения установленных правил и требований, отметили в Ространснадзоре.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что участники авиарынка попросили Минтранс пересмотреть требования к безопасности малых аэропортов, так как для их удовлетворения потребуется вложить миллиарды рублей. В частности, согласно требованиям, утвержденным постановлением правительства от 5 октября 2020 года и вступившим в силу 5 октября 2021 года, аэродромы, предназначенные для приема самолетов вместимостью до 20 человек, вертодромы и посадочные площадки должны быть оснащены специальным ограждением с сигнализацией, системами контроля доступа и видеонаблюдения, связи, оповещения, сбора и обработки информации, а также обеспечены группами быстрого реагирования.

Как пояснил "РГ" руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров, новые правила касаются только посадочным площадок. В последнее время многие малые аэропорты начали переводить свои аэродромы в реестр посадочных площадок, чтобы избежать требований и минимизировать расходы, пояснил эксперт.