В Сирии перед колонной российской военной полиции произошел взрыв

Перед колонной российской военной полиции при патрулировании трассы в Сирии взорвалось самодельное взрывное устройств. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен. Российские военнослужащие не пострадали.

Также стало известно, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Так, в Идлибе один сирийский военнослужащий погиб, один получил ранение. В провинции Алеппо были ранены двое военнослужащих САР.