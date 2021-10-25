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25.10.2021 22:42
Рубрика: Власть

В Сирии перед колонной российской военной полиции произошел взрыв

Перед колонной российской военной полиции при патрулировании трассы в Сирии взорвалось самодельное взрывное устройств. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

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Инцидент произошел в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен. Российские военнослужащие не пострадали.

Также стало известно, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Так, в Идлибе один сирийский военнослужащий погиб, один получил ранение. В провинции Алеппо были ранены двое военнослужащих САР.

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