В США установлен памятник в честь чернокожих солдат Гражданской войны

Первый реальный шаг к примирению расколотого расовыми противоречиями американского общества предприняли жители города Франклина в штате Теннесси. Вместо того, чтобы идти по пути отрицания собственной истории или банального вандализма, жертвой которого по всей территории США стали десятки памятников Конфедерации, в этом южном и традиционно поддерживающем республиканцев штате нашли другой способ примирения белого и черного населения страны.

Как сообщила газета The New York Times, на центральной площади Франклина была установлена статуя в честь чернокожих солдат - участников Гражданской войны в США. Памятник, который получил название "Марш к свободе", изображает разорвавшего оковы афроамериканца с винтовкой в руках. Он призван отдать дань памяти представителям "цветных войск", более 180 тысяч которых сражались на стороне Севера в войне 1861-1865 годов.

Символизм акции, инициированной темнокожими местными жителями и поддержанной белым руководством города, налицо: статуя афроамериканца установлена через дорогу от старого памятника в честь Конфедерации в виде стелы, которую венчает вооруженный солдат-конфедерат. На волне расового насилия, захлестнувшего Штаты после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, этот исторический монумент (находится во Франклине с 1899 года) рисковал разделить судьбу снесенного памятника генералу Роберту Ли в городе Ричмонде. Напомним, что простоявшая с 1890 года в столице штата Вирджиния фигура командующего армией южан и "рабовладельца" Ли в одно мгновение оказалась неполиткорректной и в прошлом месяце была демонтирована. Тогда демократы, оседлавшие волну "деконфедерации", подавали этот противоречивый шаг в качестве "процесса исцеления", который позволит штату стать "инклюзивнее и гостеприимнее".

Исцеляться от собственной истории таким сомнительным образом американцы могли бы еще очень долго - на общественных пространствах страны насчитывается около 13 тысяч памятников, мемориальных табличек, названий улиц и другой символики в честь конфедератов. В ней возбужденные прокатившимися ранее по США беспорядками на расовой почве активисты-антирасисты из движения "Черные жизни важны" теперь видят не напоминание об одном из самых драматических моментов в истории страны, а исключительно символы превосходства "белых" над "черным" населением Америки.

В США додумались предложить реальную альтернативу варварскому "статуепаду"

И если говорить о запущенном в Штатах процессе физической ревизии истории, то пока он коснулся лишь небольшой толики воплощенного в мраморе и бронзе исторического наследия. По данным "Википедии", в стране снесены или добровольно сняты местными властями свыше полутора сотен монументов. Среди них больше ста памятников участникам Гражданской войны, дюжина "угнетателям коренного населения Америки" и около тридцати Христофору Колумбу - мореплаватель, по мнению борцов со статуями, виноват уже в том, что открыл Америку и сделал угнетение чернокожих возможным (о том, где бы сейчас находились те, кто с удовольствием крушил каменных и бронзовых Колумбов, они, видимо, даже не задумываются).

Как представляется, установленная в городе Франклине статуя "Марш к свободе" в знак почитания представителей "цветных войск", боровшихся с конфедератами, знаменует собой новый подход к склеиванию надорванной социально-исторической ткани американского общества. Хоть и со значительным запозданием, но в США наконец-то додумались предложить реальную альтернативу варварскому "статуепаду". Известно, что в следующем ноябре в штате Северная Каролина будет открыт еще один памятник чернокожим солдатам времен Гражданской войны в США. Приведут ли такие шаги к примирению до сих пор непримиримых апологетов уничтожения исторических монументов в Америке покажет ближайшее время.