В США звание адмирала впервые получила женщина-трансгендер

Новости

СМИ: В ноябре гречка, овсянка и хлопья подорожают на 10-20 процентов 03:02
Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником и 30-летием ФТС 02:58
Вильфанд: Воздух в центре европейской части России прогреется до +12 02:42
Жителям Египта предложили придумать название для новой столицы 02:30
Гинцбург: Частая ревакцинация от COVID-19 не влияет на уровень антител 02:17
В Москве вступили в силу ограничения для пенсионеров и требования об удаленке 01:35
Фигуристка Александра Трусова одержала победу на Гран-при США 01:14
В Гидрометцентре рассказали о приближении новой "волны тепла" 00:39
Гинцбург: QR-коды нужно сохранить до достижения коллективного иммунитета в 80% 00:28
ВОЗ: Человечество имеет все инструменты для победы над пандемией 24.10.2021
"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии 24.10.2021
Тренер "Спартака" Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке 24.10.2021
Коронавирусом инфицированы 1 337 военнослужащих Вооруженных сил 24.10.2021
Кардиолог рассказал, как снизить давление без лекарств 24.10.2021
Константинопольского патриарха Варфоломея госпитализировали в США 24.10.2021
Москвичей ждет самая холодная ночь с начала лета 24.10.2021
В РФ задержали мэра Клайпедского района Литвы за нарушение границы 24.10.2021
"Реал" обыграл в гостях "Барселону" 24.10.2021
Поисковики РФ и Украины обменялись останками погибших в годы войны солдат 24.10.2021
Вирусолог назвал "любимые" органы коронавируса 24.10.2021
Дзюба остался в запасе "Зенита" на матч со "Спартаком" 24.10.2021
Движение "Ласточек" на МЦК против часовой стрелки восстановлено 24.10.2021
СК возбудил дело после авиакатастрофы в Подмосковье 24.10.2021
Гимнастка Мельникова завоевала серебро ЧМ в вольных упражнениях 24.10.2021
Песков: Россия минимизирует последствия сближения НАТО и Украины 24.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
25.10.2021 03:35
Рубрика: В мире

В США звание адмирала впервые получила женщина-трансгендер

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8594)
Трансгендер Рейчел Левин получила звание адмирала офицерского корпуса Службы общественного здравоохранения США - высшее в иерархии. Эта структура в основном обеспечивает медперсоналом другие ведомства и регионы, где его не хватает, и иными способами поддерживает систему здравоохранения страны.
По словам Рейчел Левин, новое звание она получила благодаря опыту медицинской и общественной работы. Фото: REUTERS По словам Рейчел Левин, новое звание она получила благодаря опыту медицинской и общественной работы. Фото: REUTERS
По словам Рейчел Левин, новое звание она получила благодаря опыту медицинской и общественной работы. Фото: REUTERS

На сегодняшний момент Левин стала и первой женщиной, и первым трансгендером, кто дослужился до таких высот. За что именно она получила новое звание - не до конца понятно, но ясно одно: как заявил американский министр здравоохранения и социальных служб Хавьер Бесерра, это повышение стало "гигантским шагом к равенству".

Фото: instagram.com/msjamieclayton
Пинхеда в перезапуске "Восставшего из ада" сыграет трансгендер

Доктор сама признала, что ее звание отнюдь не равно аналогичному в военных структурах. "Корпус Службы общественного здравоохранения США - не военная... Это силовая структура. Вы знаете, есть военные структуры: армия, флот, воздушные силы, космические, морская пехота и так далее. И есть еще две силовые структуры, которые невоенные: офицерский корпус Службы общественного здравоохранения США и Национальное управление океанических и атмосферных исследований", - цитирует Левин журнал Forbes. По ее словам, звание она получила благодаря опыту медицинской и общественной работы.

Ранее Левин была первой женщиной-трансгендером на посту помощника министра здравоохранения США. Кроме того, в день своего назначения она стала первым человеком, сменившим пол, кого утвердил на должность американский Сенат.

В мире США

Главное сегодня

СМИ: В ноябре гречка, овсянка и хлопья подорожают на 10-20 процентов
Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником и 30-летием ФТС
Гинцбург: Частая ревакцинация от COVID-19 не влияет на уровень антител
В Москве вступили в силу ограничения для пенсионеров и требования об удаленке
Вильфанд: Воздух в центре европейской части России прогреется до +12
Как решают экологические проблемы в России и в мире
Как Британия вооружает Украину