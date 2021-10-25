В США звание адмирала впервые получила женщина-трансгендер

Трансгендер Рейчел Левин получила звание адмирала офицерского корпуса Службы общественного здравоохранения США - высшее в иерархии. Эта структура в основном обеспечивает медперсоналом другие ведомства и регионы, где его не хватает, и иными способами поддерживает систему здравоохранения страны.

На сегодняшний момент Левин стала и первой женщиной, и первым трансгендером, кто дослужился до таких высот. За что именно она получила новое звание - не до конца понятно, но ясно одно: как заявил американский министр здравоохранения и социальных служб Хавьер Бесерра, это повышение стало "гигантским шагом к равенству".

Доктор сама признала, что ее звание отнюдь не равно аналогичному в военных структурах. "Корпус Службы общественного здравоохранения США - не военная... Это силовая структура. Вы знаете, есть военные структуры: армия, флот, воздушные силы, космические, морская пехота и так далее. И есть еще две силовые структуры, которые невоенные: офицерский корпус Службы общественного здравоохранения США и Национальное управление океанических и атмосферных исследований", - цитирует Левин журнал Forbes. По ее словам, звание она получила благодаря опыту медицинской и общественной работы.

Ранее Левин была первой женщиной-трансгендером на посту помощника министра здравоохранения США. Кроме того, в день своего назначения она стала первым человеком, сменившим пол, кого утвердил на должность американский Сенат.