Ветераны в ноябре получат новые выплаты по 50 тысяч рублей

Выплаты по 50 тысяч рублей получат ветераны, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". По информации Минтруда России, это около 77 тысяч человек. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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