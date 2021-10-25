Ветераны в ноябре получат новые выплаты по 50 тысяч рублей

Как отметил глава Минтруда России Антон Котяков, указом президента в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни установлена единовременная выплата. "Размер выплаты составит 50 тыс рублей. Средства будут выплачиваться в ноябре одновременно с пенсией", - рассказал министр.
В Минтруде уточнили, что единовременная выплата будет производиться органами, осуществляющими пенсионное обеспечение граждан. Те граждане, которые получают две пенсии, выплату получат по линии Пенсионного фонда России.
Средства в соответствии указом президента получат ветераны, постоянно проживающие на территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.