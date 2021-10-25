Виктор Лошак будет вести программу "Очень личное" на ОТР

Общественное телевидение России (ОТР) выпускает новый авторский проект знаменитого журналиста Виктора Лошака "Очень личное". Ведущий приглашает в студию известных людей на разговор об общественном и личном. Первые выпуски зрители ОТР увидят 6 и 7 ноября. Программа будет выходить по субботам и воскресеньям в 19:45.

Собеседника Виктор Лошак всегда выбирает самостоятельно. "Я приглашаю в студию Общественного телевидения России людей известных. Нередко это мои друзья, хорошие знакомые. Со многими я общаюсь много лет, мы давно перешли на "ты". Но в программе, надеюсь, будут и интересные телезрителям собеседники, с которыми я раньше не встречался", - говорит Виктор Лошак.

В числе гостей программы, например, журналист и издатель, владелец издательского дома "Московский комсомолец" Павел Гусев. Он рассказал о своих личных границах компромисса и как можно обойти конфликт издателя и владельца издательства. Марьяна Лысенко - герой труда и главврач московской клинической больницы №52, перепрофилированной в ковидный госпиталь, говорила о том, как много в ее жизни перевернула эпидемия COVID-19. Режиссер, драматург и актер Андрей Смирнов вспоминал о своем отце, писателе-фронтовике Сергее Смирнове и о том, почему фильм "Белорусский вокзал" закрывали четырежды, пока лично глава государства Леонид Брежнев не одобрил картину.

Героями ближайших выпусков программы "Очень личное" также будут: Юрий Кублановский, поэт и публицист, организатор неформальной поэтической группы СМОГ, участник альманаха "Метрополь", лично знавший Андрея Вознесенского, Иосифа Бродского, Александра Солженицына и многих других; Андрей Деллос, художник, архитектор и ресторатор, первый в России обладатель звезды "Мишлен", адепт высокой кухни как образа жизни; Анатолий Торкунов, Ректор МГИМО; скульптор Георгий Франгулян, народный художник России, автор памятников Борису Ельцину, Араму Хачатуряну, Дмитрию Шостаковичу, Иосифу Бродскому, Булату Окуджаве и другим выдающимся личностям.

Многие гости приносят уникальные фотографии или видеокадры из личного архива, их увидят зрители ОТР. В конце разговора Виктор Лошак спрашивает каждого гостя про его основное правило жизни.