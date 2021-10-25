Вирусолог Чепурнов спрогнозировал пик волны COVID-19 в России

Ежедневно в России выявляют более 30 тысяч человек с коронавирусом SARS-CoV-2. Но это не предел, заявил вирусолог Александр Чепурнов, возглавляющий лабораторию особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины.

Он взял за основу прошлогоднюю волну COVID-19 осенью. "Тогда она пришла в середине сентября и вышла на пик к началу декабря. Я предполагаю, что в этом году дело пойдет примерно таким же образом", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Чепурнов добавил, что прогнозы по вирусным заболеваниям - дело неблагодарное. "Мы можем достичь пика волны уже через неделю, а потом начнется снижение, а может и нет", - подчеркнул вирусолог.