Владимир Путин обсудил с главой Таможенной службы ход реформы

Президент провел встречу с руководителем Федеральной таможенной службы. Речь шла о цифровизации ведомства и упрощении процедур. Таможенное оформление стало более быстрым, качественным и удобным, сообщил Владимир Булавин.

Владимир Путин предложил рассказать о реформе Таможенной службы. В 2020 году завершены широкомасштабные преобразования. Серьезно изменилась структура таможенных органов, сам процесс подвергнут глубокой цифровой трансформации. Созданы центры электронного декларирования, сеть распределенных центров, электронные таможни. В этом году впервые ФТС работала в системе новых координат, отметил Булавин.

Удалось решить две основные задачи: таможенное оформление стало более быстрым, прозрачным и удобным, и существенно снизилась административная нагрузка на бизнес. При этом с точки зрения выполнения фискальной функции для государства тоже все стало эффективнее. Вырос и товарооборот.

Оцифрованы практически все таможенные процедуры. По словам Булавина, за день в информационных системах отрабатывается 860 млн записей. За девять месяцев было оформлено 4 млн деклараций, из них 3,2 млн автоматически зарегистрировано и чуть больше одного миллиона автоматически выпущено. "Время автоматического выпуска одной электронной декларации - четыре минуты, и все это без участия человека, а значит, быстро, качественно и объективно", - оценил глава ФТС. Для безрисковых поставок на выпуск электронной декларации в среднем по импорту уходит 70 минут, для экспорта - 36 минут. Почти 80 процентов деклараций выпускается в течение четырех часов, что предусмотрено Таможенным кодексом ЕАЭС.

Практически сто процентов деклараций подаются удаленно, все остальные контакты идут с использованием "Личного кабинета участника внешнеэкономической деятельности". Через него можно подать декларацию, оплатить таможенные платежи, посмотреть состояние счетов, подать документы в случае запроса. "Цель, которую мы ставили, - сделать процесс таможенного оформления более быстрым, качественным и удобным, - эта задача решена", - подытожил Булавин.

При этом таможенное оформление стало более эффективным для государства. В этом году в федеральный бюджет за девять месяцев перечислено 4,8 трлн рублей. Прогнозное задание перевыполнено на 133 процента: на 1,2 трлн рублей больше. "Если нам, конечно, не изменят прогнозное задание в ближайшее время, не скорректируют в сторону увеличения, то я думаю, что будет к этой сумме также прибавление. Сейчас трудно прогнозировать", - заметил докладчик. "Сейчас правительство услышит и скорректирует", - улыбнулся Путин.

В этом году товарооборот России по сравнению с девятью месяцами прошлого года увеличился на 35 процентов и составляет 540 млрд долларов, привел цифры глава ФТС. Экспорт - 310 млрд долларов и импорт - 230 млрд, то есть сальдо положительное. В том числе сыграла свою роль эффективность таможенного оформления в центрах электронного декларирования. "С возрастающим потоком по товарообороту мы справляемся достаточно успешно", - оценил Булавин. Он также сообщил, что в этом году вся работа с железной дорогой переведена в цифровой формат, что существенно сказалось на перемещении товаров - объем вырос почти в полтора раза. Значительно увеличился и транзит.

Президент поинтересовался программой обновления пунктов пропуска. Один из проектов - создание интеллектуального пункта пропуска, который обеспечит безостановочное движение товаров для безрисковых поставок. Также идет работа над проектом по цифровому анализу снимков инспекционно-досмотровых комплексов. Здесь привлекли на службу искусственный интеллект, потому что компьютер сначала нужно обучить различать каждую товарную партию, чтобы он их запомнил и потом сам смог бы анализировать снимки. В планах - поставить в пункт пропуска потоковые инспекционно-досмотровые комплексы, которые бы обеспечили сканирование всех въезжающих автомобилей без высадки водителей. Сейчас на это уходит около 6 минут, то есть 10 машин в час. "Если мы сейчас будем работать, то понятно, что мы больше 240 машин пропустить не сможем. А у нас в пунктах пропуска в летний период, когда большие нагрузки, мы пропускаем около 500, а иногда и больше машин", - пояснил Булавин.