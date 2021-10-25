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25.10.2021 02:21
Рубрика: Власть

Владимир Путин провел переговоры с Нафтали Беннетом

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8594)
Президент России и премьер-министр Израиля встретились в Сочи - впервые с момента вступления в должность Нафтали Беннета. Лидеры обсудили двустороннее взаимодействие и ситуацию на Ближнем Востоке. Визит был приурочен к 30-летию восстановления полноформатных дипотношений между странами.
Президент России и премьер Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Фото: РИА Новости Президент России и премьер Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Фото: РИА Новости
Президент России и премьер Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Фото: РИА Новости

Хотя изначально планировалось, что переговоры будут краткими, беседа продлилась примерно пять часов. После встречи лидеры вышли на террасу и прогулялись в сторону пляжа. В итоге самолет израильской делегации задержался в Сочи до субботнего вечера из-за шаббата.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Между Россией и Израилем сложились уникальные отношения, оценил Владимир Путин, отметив, что в Израиле проживает, наверное, самая большая за рубежом русскоговорящая община, много здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны. "Торгово-экономические связи по объемам пока скромные, но все-таки развиваются успешно. За первые семь месяцев этого года товарооборот вырос на 50 процентов, несмотря на все пандемийные ограничения", - оценил он. Среди интересных направлений российский лидер назвал высокотехнологичные отрасли.

На повестке, конечно же, была и ситуация в регионе. Москва предпринимает усилия, чтобы восстановить и укрепить сирийскую государственность. "Здесь есть и проблемные вопросы, их немало. Но есть и точки соприкосновения, и возможности для сотрудничества, особенно это касается вопросов, связанных с борьбой с терроризмом", - обозначил Путин. "В общем, у нас много вопросов, которые мы можем и должны обсудить", - резюмировал он. Президент России выразил надежду, что, несмотря на неизбежные для любого государства внутриполитические баталии, с Москвой израильские власти будут проводить политику преемственности. "С прежним правительством у нас сложились достаточно деловые, доверительные отношения", - заметил Путин.

Отношения с Россией - особые для Израиля, и из-за совместного прошлого, и из-за настоящего и будущего, заявил Беннет, подчеркнув подвиг и огромный вклад российского народа и Красной армии в победу над нацистской Германией. Нужно передать будущим поколениям чувство благодарности к России, считает он. Израильский премьер рассказал о работе над большим проектом нового музея памяти евреев-солдат, которые воевали во Второй мировой войне, в первую очередь в рядах Красной армии. "У нас в Израиле есть миллион "послов", которые говорят на русском языке", - также заявил он. Они вносят огромный вклад в Государство Израиль, влияют на него культурой, ментальностью и своими успехами, сказал Беннет.

Помимо активизации объемов товарооборота израильский премьер-министр предложил поговорить о положении в Сирии и усилиях, чтобы остановить иранскую ядерную программу. "Мы видим в вас очень близкого, настоящего друга Государства Израиль, еврейского народа", - сказал он от имени всей своей страны.

С января по июль товарооборот между Россией и Израилем вырос на 50%, несмотря на антиковидные ограничения

"Состоялся очень продолжительный, конструктивный и доверительный разговор", - сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Лидеры обсудили вопросы региональной безопасности - Сирию, Иран, опасения Израиля, связанные с собственной безопасностью, а также Афганистан. "Встреча была теплой и позитивной", - заявили в канцелярии израильского премьера. Путин позвонил Беннету в субботу и пригласил его с женой посетить Санкт-Петербург, получив согласие, также отметили в канцелярии. Сам Беннет на странице в соцсети "Фейсбук" назвал встречу с Путиным великолепной, а беседу - глубокой и содержательной. "Россия - очень важный игрок в регионе. Мы должны поддерживать прямую линию доверительного диалога", - подчеркнул он.

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