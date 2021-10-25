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25.10.2021 03:46
Рубрика: Экономика

Во Франции заморозили тарифы на газ вплоть до начала 2023 года

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8594)
Правительство Франции объявило о том, что цены на газ в стране будут заморожены до конца 2022 года. Об этом в популярной телепрограмме новостей заявил глава кабинета министров Жан Кастекс.

Откровенно говоря, столь радикального, далекого от принципов рыночной экономики шага во Франции не ждали. Ведь совсем недавно, в начале октября, тот же премьер рассказывал о планах заморозить эти тарифы лишь до апреля будущего года. Объясняя корректировку сроков, Жан Кастекс сослался на оценку экспертов, которые считают, что "падение цен на газ будет происходить медленнее, чем предполагалось".

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Поэтому и было принято "ответственное решение" ввести мораторий на весь 2022 год. Надо ли говорить о том, что эта мера была согласована с Елисейским дворцом и задействована отнюдь неспроста? Позволь газовым компаниям пропорционально отреагировать на рост цен в Европе, и миллионам французских граждан наступающей зимой пришлось бы мерзнуть, экономя на отоплении. Как это могло бы отразиться на их настроении и кого бы они винили в первую очередь, гадать не приходится. Такого развития событий накануне намеченных на следующий год президентских выборов, а участие в них, в чем никто не сомневается, примет нынешний глава государства, конечно, нельзя было допустить. Отсюда и нерыночное решение правительства, которое уж точно должно помочь Макрону не потерять рейтинги.

Правда, как считает президент ассоциации в защиту потребителей UFC-Que Choisir Ален Базо, "речь идет лишь об отсрочке". Французам, по его словам, так или иначе, придется, хотя и позже, расплатиться за временную блокировку тарифов, когда срок ее действия истечет. Но и это еще не все. В рамках предвыборной логики многие здесь рассматривают и еще одно правительственное постановление, обнародованное Жаном Кастексом. Суть его в том, что целому ряду категорий французов будет выделена дотация в 100 евро, названная им "компенсацией за инфляцию". Ее смогут получить как люди с низкими доходами, так и средний класс, а это 38 миллионов французов, то есть большинство населения страны. Причем выплаты будут сделаны автоматически по ускоренной схеме. Так что деньги люди получат уже в конце декабря - начале января 2022 года, когда начнет разворачиваться борьба за голоса избирателей.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Франция

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