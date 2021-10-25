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25.10.2021 16:34
Рубрика: Власть

Володин: Необходимо усилить контроль за исполнением бюджета

Текст: Татьяна Замахина
Чтобы обеспечить максимально эффективное расходование средств, Госдума усилит парламентский контроль за исполнением федерального бюджета. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Эту тему он поднял в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы с министром финансов Антоном Силуановым на заседании фракции "Единая Россия".

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ РИА Новости
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В своем выступлении спикер подчеркнул, что депутаты вместе с правительством ответственны не только за принятие федбюджета, но и за его исполнение.

В связи с этим профильные комитеты Госдумы будут ежеквартально анализировать это направление. Они будут, согласно предложению Володина, докладывать депутатам результаты, "чтобы мы с вами могли по ходу исполнения вмешиваться в ситуацию". В частности, надо решить вопрос с бюджетной обеспеченностью регионов.

"В 2016 разрыв между 10 лучшими регионами и 10 худшими составлял 2,5 раза. А в прошлом году он составил уже 2,9 раза, - обратил внимание председатель ГД. - Федеральные бюджетные возможности позволяют сбалансировать бюджеты регионов".

Он призвал к системной работе - только тогда ситуация будет меняться.

Проекту бюджета предстоит первое чтение 28 октября, его поддержал комитет ГД по бюджету и налогам.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Бюджет 2022-2024

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