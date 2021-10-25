Володин: Необходимо усилить контроль за исполнением бюджета

Эту тему он поднял в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы с министром финансов Антоном Силуановым на заседании фракции "Единая Россия".
В своем выступлении спикер подчеркнул, что депутаты вместе с правительством ответственны не только за принятие федбюджета, но и за его исполнение.
В связи с этим профильные комитеты Госдумы будут ежеквартально анализировать это направление. Они будут, согласно предложению Володина, докладывать депутатам результаты, "чтобы мы с вами могли по ходу исполнения вмешиваться в ситуацию". В частности, надо решить вопрос с бюджетной обеспеченностью регионов.
"В 2016 разрыв между 10 лучшими регионами и 10 худшими составлял 2,5 раза. А в прошлом году он составил уже 2,9 раза, - обратил внимание председатель ГД. - Федеральные бюджетные возможности позволяют сбалансировать бюджеты регионов".
Он призвал к системной работе - только тогда ситуация будет меняться.
Проекту бюджета предстоит первое чтение 28 октября, его поддержал комитет ГД по бюджету и налогам.