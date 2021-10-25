Володин: Необходимо усилить контроль за исполнением бюджета

Чтобы обеспечить максимально эффективное расходование средств, Госдума усилит парламентский контроль за исполнением федерального бюджета. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Эту тему он поднял в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы с министром финансов Антоном Силуановым на заседании фракции "Единая Россия".

В своем выступлении спикер подчеркнул, что депутаты вместе с правительством ответственны не только за принятие федбюджета, но и за его исполнение.

В связи с этим профильные комитеты Госдумы будут ежеквартально анализировать это направление. Они будут, согласно предложению Володина, докладывать депутатам результаты, "чтобы мы с вами могли по ходу исполнения вмешиваться в ситуацию". В частности, надо решить вопрос с бюджетной обеспеченностью регионов.

"В 2016 разрыв между 10 лучшими регионами и 10 худшими составлял 2,5 раза. А в прошлом году он составил уже 2,9 раза, - обратил внимание председатель ГД. - Федеральные бюджетные возможности позволяют сбалансировать бюджеты регионов".

Он призвал к системной работе - только тогда ситуация будет меняться.

Проекту бюджета предстоит первое чтение 28 октября, его поддержал комитет ГД по бюджету и налогам.