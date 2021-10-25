Врач назвал эффективное народное средство для борьбы с дисбактериозом

Дисбактериоз - это дискомфортное состояние, вызываемое нарушением микрофлоры кишечника, может лежать в основе различных заболеваний. Нормализовать работу ЖКТ поможет обычное блюдо - квашенная капуста.

"Именно квашеная капуста может решить практически полностью проблему с дисбактериозом. Дело в том, что она содержит в себе достаточно большое количество пищевых волокон, которые являются хорошей подпиткой для вашей микрофлоры, а иммунитет в значительной степени зависит именно от работы кишечника", - сообщил радио Sputnik диетолог Андрей Золотарев.

Однако употреблять квашенную капусту следует правильно. Перед тем, как подать на стол, ее следует промыть, чтобы избавиться от избытка соли или уксуса, которым щедро сдабривают квашенную капусту при промышленном производстве. После чего квашенную капусту, по желанию, заправляют постным маслом, репчатым или зеленым луком.

При этом квашенную капусту следует употреблять с большой осторожностью людям, у которых имеются язвенная болезнь, гастрит и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.